تعليم القليوبية تحقق في زعم جروبات الغش تداول امتحان الدين لطلاب الشهادة الإعدادية

تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات موسعة في تداول جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق تيليجرام صورًا تزعم أنها تتعلق بأسئلة وإجابات امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026، وذلك بالتزامن مع انعقاد لجان الامتحانات.

التحقيق في زعم جروبات الغش تداول امتحان مادة التربية الدينية

يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المختصة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولات للغش أو الإخلال بسير العملية الامتحانية.

وانطلقت اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القليوبية وسط استعدادات مشددة، ومن المقرر أن يجري المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية للاطمئنان علي سير الامتحانات بمدارس مدينة بنها.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2026 بمدارس المحافظة، اليوم الخميس، والتي تستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



وشدد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

وأكد مدير التعليم بالقليوبية على أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه بضرورة مراجعة جاهزية مقار لجان الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية من حيث الإضاءة والتهوية وتوفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

