الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (فيديو)

الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026 تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، لجان الشهادة الإعدادية بالقليوبية للاطمئنان على سير الامتحانات بمدارس مدينة بنها، وعرضت فيتو في بث مباشر الجولة عبر الرابط التالي:

 

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية في أول يوم وهذه أهم القرارات

وانطلقت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية 2026 بمدارس المحافظة، اليوم الخميس، والتي تستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتابعت، أنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي الطلاب الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية اليوم امتحان مادتي التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

أدى الطلاب يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

ويُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

من جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

