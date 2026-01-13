الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 14 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة بدائرة مركز طوخ، أسفرت عن ضبط 14 طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

بيطري القليوبية ومباحث التموين يضبطان 14 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بطوخ


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتشديد الحملات على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأُجريت الحملة تحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى دواجن ورومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن بلغ 14 طنًا بمدينة طوخ بما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث شكاوى ومطالب المواطنين

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

آخر توجيهات «تعليم القليوبية» بشأن استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القليوبية يشهد حملة إزالة 5 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية