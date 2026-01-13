ضبط 14 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة بدائرة مركز طوخ، أسفرت عن ضبط 14 طنًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتشديد الحملات على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأُجريت الحملة تحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى دواجن ورومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن بلغ 14 طنًا بمدينة طوخ بما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم حفاظًا على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

