انتشال جثة شاب من ترعة في القليوبية

تمكنت قوات الانقاذ ومباحث القليوبية من انتشال جثة شاب عمره 28 عاما من مياة ترعة بقرية الدير دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فيما تكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف غموض الواقعة.



العثور على جثة طافية بمياه ترعة بطوخ

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة قرية الدير دائرة المركز.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى ” محمود ح ش” 28 سنة ولا توجد به إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.