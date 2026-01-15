الخميس 15 يناير 2026
صحة ومرأة

قدمي عصير الجزر مرتين في اليوم لطفلك لعلاج البلغم

عصير الجزر

الكحة والبلغم من الأعراض المنتشرة حاليا بين الأطفال نتيجة انتشار نزلات البرد والانفلونزا والفيروسات التنفسية الأخرى ما يؤثر على صحة الصغار.

وتحرص الأمهات على الاهتمام بعلاج الكحة والبلغم عند الأطفال للشفاء سريعا لأن يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، كما تفضل بعض الأمهات الوصفات الطبيعية بجانب العلاج.

أهمية عصير الجزر 

يقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن عصير الجزر أفضل علاج طبيعي لتهدئة الكحة والتخلص من البلغم، حيث يجب تقديمه مرتين يوميا بدون إضافة سكر ومسموح للأطفال الرضع بدءا من عمر 6 شهور 

 
 

طريقة عمل عصير الجزر للأطفال 

وأضاف عبد الحليم، أن عصير الجزر مفيد للمناعة وصحة الجلد والعين ويساعد في التخلص من البلغم وعلاج الكحة، لذا يجب الاهتمام بتقديمه.

المكونات:-

½1 ثمرة جزر

½ كوب ماء مغلي ومبرد

طريقة عمل عصير الجزر للرضع:

  • اغسلي الجزر جيدا بفرشاة الخضراوات.
  • قشري الجزر، ثم قطعيه قطع صغيرة، أو ابشريه بالمبشرة.
  • ضعي الجزر في الخلاط، وأضيفي إليه الماء، واخفقيه جيدا على سرعة عالية.
  • ضعي خليط الجزر في قطعة من القماش النظيف، أو المصفاة وصفيه جيدا.
  • يمكن اضافة عصير البرتقال.

هذا العصير صحى وطبيعي ومفيد للرضع والاطفال بشكل عام، فهو مقوى جيد للمناعة ويساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا وتخفيف الأعراض وتهدئة الكحة والتخلص من البلغم، كما أنه يعزز صحة الجلد لدى الأطفال ويقوى النظر، لذا يجب الاهتمام بتقديمه للصغار طوال فترة الشتاء.

كيف أعرف إذا كانت الكحة حساسية صدر أم نزلة برد؟ استشاري طب أطفال يجيب

مشروب طبيعي يهدئ الكحة الليلية عند الأطفال

