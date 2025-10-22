الخميس 23 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب الكحة الليلية عند الأطفال، الكحة من الأعراض المزعجة المنتشرة بين الأطفال فى وقتنا الحالى بسبب انتشار الفيروسات التنفسية.

وأسباب الكحة الليلية عند الأطفال، عديدة وتهتم الأمهات كثيرا بمعرفة السبب وعلاجه سريعا حفاظا على راحة الصغار وخوفا من أن تسبب مضاعفات خطيرة.

أسباب الكحة الليلية عند الأطفال 

ويقول الدكتور محمود العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من أشهر أسباب الكحة الليلية عند الأطفال:-

  • الرشح الناجم عن دور البرد المنتشر حاليا بين الأطفال، حيث يسبب افرازات الأنف والاحتقان والافرازات الخلفية وكل هذا يصب فى الحلق ويسبب تهيج للطفل أثناء النوم، وعلاجها تنظيف الانف بالنقط أو بخاخ ماء البحر أو محلول ملح مع استخدام بعض مضادات الحساسيه وشرب السوائل الدافئة.
  • حساسية الصدر تسبب الكحة الليلية وعلاجها استخدام بخاخات الحساسية موسعة للشعب الهوائية والالتزام بالعلاج الوقائي لمرضي حساسية الصدر.
  • الارتجاع والأطفال المصابين بالارتجاع يصابوا بالكحة الليلية خاصة عند النوم والاستلقاء على الظهر وعلاجها أدوية الارتجاع.
  • الكحة الحنجرية أو الكروب وهى كحة لها صوت مميز تزيد أثناء الليل ويمكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس وعلاجها جلسات الادرينالين وبعض ادويه الكورتيزون.
احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

العسل والليمون أفضل طرق علاج الكحة الجافة

