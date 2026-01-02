استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

18 حجم الخط

الكحة من الأعراض المنتشرة بين الأطفال فى الوقت الحالى، فهى تأتى بسبب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وللأسف لها أنواع عديدة وتحتاج إلى وقت طويل للعلاج.

والكحة من الأعراض المزعجة التى تقلق الأمهات كثيرا عند تعرض الصغار لها، وتحرص الأمهات على الاهتمام بالعلاج حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة عند الأطفال ليست مرضا، بل عرض، فهى علامة بأن يوجد مشكلة تحتاج إلى تشخيص وعلاج، ومن أنواع الكحة:-

كحة جافة، وهى دلالة على الإصابة بالبرد، أو دور إنفلونزا، أو حساسية.

كحة ببلغم، فهى دلالة على التهاب شعب هوائية أو عدوى صدرية.

كحة تزيد فى الليل، فهى دلالة على حساسية صدر أو ربو.

كحة بصوت نُباح، فهى دلالة على التهاب الحنجرة (الخناق).

كحة مع نهجان، دلالة على وجود مشكلة تنفس تحتاج إلى تقييم عاجل.

كحة مع حرارة عالية، دلالة على عدوى تحتاج إلى متابعة.

وأضاف شبيب، أن دواء الكحة فقط ليس علاجا، وإيقاف الكحة بدون معرفة السبب خطر، فالعلاج الصحيح هو علاج المرض المسبب، لأن الكحة رسالة من جسم الطفل.

وتابع: الكحة عند الأطفال يمكن أن تطول وتظل أسابيع، والمهم ليس المدة، بل معرفة السبب الطبى، حيث إن وجودها جاء بعد دور برد، أو حساسية صدر، أو إفرازات أنف خلفية، أو عدوى بسيطة أو التهاب شعبي أو رئوي أو انفلونزا، فتشخيص السبب يحدد العلاج الصحيح ويمنع الإطالة.

طرق علاج الكحة عند الأطفال

وأوضح استشارى طب الأطفال، أنه أحيانا يحتاج الطفل إلى جلسات نبيولايزر حسب حالته، فهى تقلل الالتهاب، وأدوية الكحة فقط ليست دائما الحل، ولا بد من المتابعة لعلاج الكحة خاصة لو كانت توقظ الطفل من نومه أو يوجد صوت صفير.

وأضاف شبيب: يجب على الأمهات الإكثار من تقديم السوائل الدافئة مثل التيليو فهو عشب آمن يساعد فى تهدئة الكحة، مع إبعاد الطفل عن الدخان والروائح القوية.

