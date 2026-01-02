الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها

الكحة
الكحة
18 حجم الخط

الكحة من الأعراض المنتشرة بين الأطفال فى الوقت الحالى، فهى تأتى بسبب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وللأسف لها أنواع عديدة وتحتاج إلى وقت طويل للعلاج.

والكحة من الأعراض المزعجة التى تقلق الأمهات كثيرا عند تعرض الصغار لها، وتحرص الأمهات على الاهتمام بالعلاج حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة.

أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة عند الأطفال ليست مرضا، بل عرض، فهى علامة بأن يوجد مشكلة تحتاج إلى تشخيص وعلاج، ومن أنواع الكحة:-

  • كحة جافة، وهى دلالة على الإصابة بالبرد، أو دور إنفلونزا، أو حساسية.
  • كحة ببلغم، فهى دلالة على التهاب شعب هوائية أو عدوى صدرية.
  • كحة تزيد فى الليل، فهى دلالة على حساسية صدر أو ربو.
  • كحة بصوت نُباح، فهى دلالة على التهاب الحنجرة (الخناق).
  • كحة مع نهجان، دلالة على وجود مشكلة تنفس تحتاج إلى تقييم عاجل.
  • كحة مع حرارة عالية، دلالة على عدوى تحتاج إلى متابعة.
أنواع الكحة عند الأطفال 
أنواع الكحة عند الأطفال 

وأضاف شبيب، أن دواء الكحة فقط ليس علاجا، وإيقاف الكحة بدون معرفة السبب خطر، فالعلاج الصحيح هو علاج المرض المسبب، لأن الكحة رسالة من جسم الطفل.

وتابع: الكحة عند الأطفال يمكن أن تطول وتظل أسابيع، والمهم ليس المدة، بل معرفة السبب الطبى، حيث إن وجودها جاء بعد دور برد، أو حساسية صدر، أو إفرازات أنف خلفية، أو عدوى بسيطة أو التهاب شعبي أو رئوي أو انفلونزا، فتشخيص السبب يحدد العلاج الصحيح ويمنع الإطالة.

طرق علاج الكحة عند الأطفال 

وأوضح استشارى طب الأطفال، أنه أحيانا يحتاج الطفل إلى جلسات نبيولايزر حسب حالته، فهى تقلل الالتهاب، وأدوية الكحة فقط ليست دائما الحل، ولا بد من المتابعة لعلاج الكحة خاصة لو كانت توقظ الطفل من نومه أو يوجد صوت صفير.

وأضاف شبيب: يجب على الأمهات الإكثار من تقديم السوائل الدافئة مثل التيليو فهو عشب آمن يساعد فى تهدئة الكحة، مع إبعاد الطفل عن الدخان والروائح القوية.

txt

أفضل وأقوى وصفات طبيعية لتخفيف الكحة والسعال الجاف

txt

أنواع الكحة عند الأطفال وطرق علاجها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكحة أنواع الكحة الكحة عند الاطفال طرق علاج الكحة صحة الصحة الدكتور محمد صلاح شبيب

مواد متعلقة

أسباب وأعراض الكحة الحنجرية عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب انتشار الكحة بين الأطفال وطرق علاجها

أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها

احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

الأكثر قراءة

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

بداية ممطرة في 2026، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم، وتحذر من رياح وارتفاع الأمواج وشبورة ضبابية تؤثر على الرؤية

بعد رحيل المدرب المفاجئ، موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

والد القلاجي يطمئن محبي نجله مبدع برنامج "دولة التلاوة": حالته الصحية مستقرة

تفاصيل اعترافات المتهم بسرقة أموال النفقة من محكمة الأسرة بالشرقية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع البسلة والملوخية

هل يمكن ربط كارت ميزة على تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 2 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads