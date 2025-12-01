علاج الكحة والبرد، وصفات منزلية طبيعية فعّالة للحصول على أفضل نتيجة

18 حجم الخط

علاج الكحة والبرد، بوصفات منزلية، مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد المصحوبة بالكحة والاحتقان وسيلان الأنف.





ورغم توافر العديد من الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض، إلا أن الكثيرين يفضلون اللجوء إلى الوصفات المنزلية التي أثبتت فعاليتها عبر الزمن، خاصة أنها تعتمد على مكوّنات طبيعية آمنة في معظم الحالات ولا تسبب آثارًا جانبية تذكر.



في هذا التقرير نستعرض أبرز الوصفات المنزلية لعلاج الكحة والبرد، مع شرح فوائد كل منها وطريقة استخدامها الصحيحة للحصول على أفضل نتيجة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

مشروبات منزلية تهدّئ الكحة وتخفف الاحتقان



1. العسل والليمون – مضاد طبيعي للبكتيريا والفيروسات



يُعد مزيج العسل والليمون واحدًا من أكثر الوصفات التقليدية شهرة لعلاج الكحة، ويرجع ذلك إلى قدرة العسل على تهدئة التهاب الحلق وتغطية الأغشية المتهيجة بطبقة مهدئة تقلل نوبات السعال. أما الليمون فغني بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويحارب الفيروسات.

طريقة الاستخدام:



يُضاف عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء دافئ، ويُحلى بملعقة كبيرة من العسل.

يُشرب مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

ملاحظة: لا يُعطى العسل للأطفال تحت سن السنة.

2. الزنجبيل – مطهّر ومضاد للالتهاب

يحتوي الزنجبيل على مركبات قوية مثل الجينجيرول التي تساعد في توسيع الشعب الهوائية وتهدئة السعال. كما يرفع حرارة الجسم قليلًا مما يساعد في تخفيف القشعريرة المصاحبة للبرد.

طريقة التحضير:

تُقطع شرائح من الزنجبيل الطازج وتُغلى في كوب ماء لمدة 5 دقائق.

يمكن إضافة عسل أو ليمون حسب الرغبة.

يُشرب 2–3 مرات يوميًا.

3. اليانسون – مهدئ للكحة وطارد للبلغم

يعمل اليانسون على إرخاء عضلات الجهاز التنفسي وتسهيل خروج البلغم، ما يجعله خيارًا ممتازًا للكحة المصحوبة بمخاط.

طريقة التحضير:

يُغلى ملعقة من اليانسون في كوب ماء لمدة دقيقة.

يصفّى ويُشرب دافئًا مرتين يوميًا.

4. مشروب النعناع الدافئ

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تفتح الممرات الهوائية وتخفف احتقان الأنف والحلق، كما يعطي إحساسًا مهدئًا للكحة الجافة.

طريقة الاستخدام:

تُغلى أوراق النعناع في الماء وتشرب دافئة.

يمكن استنشاق البخار المتصاعد للمساعدة في فتح الأنف.

وصفات طبيعية لعلاج الكحة الجافة والمبللة



1. البصل والعسل – خليط قوي لطرد البلغم

البصل غني بمضادات الالتهاب، ويساعد على تفتيت المخاط المتراكم في الصدر. عند خلطه بالعسل يصبح علاجًا طبيعيًا فعّالًا للكحة المبللة.

طريقة التحضير:

تُفرم بصلة صغيرة وتُخلط مع ملعقتين من العسل.

يُترك الخليط لمدة ساعتين ثم يُصفّى.

تُؤخذ ملعقة صغيرة ثلاث مرات يوميًا.

2. شراب الثوم والعسل

الثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تعمل كمضاد للفيروسات والجراثيم، مما يجعله فعالًا في تسريع الشفاء من نزلات البرد.

طريقة الاستخدام:

تُهرس فصوص ثوم وتُمزج مع العسل وتُترك نصف ساعة.

تُؤخذ ملعقة صغيرة مرة أو مرتين يوميًا.

3. ماء دافئ مع الكركم

الكركم غني بمادة الكركمين التي تساعد على تهدئة الالتهابات ومقاومة الفيروسات، مما يجعله مفيدًا للكحة الجافة.

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من الكركم تُضاف لكوب ماء دافئ أو لبن دافئ.

يُشرب مرة يوميًا قبل النوم.

بخار الأعشاب لتخفيف الاحتقان وعلاج الكحة



1. استنشاق بخار الماء والنعناع أو الزيوت الطبيعية

يساعد بخار الماء على إذابة المخاط داخل الجيوب الأنفية وفتح مجرى التنفس، ويصبح تأثيره أقوى عند إضافة قطرات من زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس.

طريقة الاستخدام:

يُغلى ماء في وعاء ويضاف إليه بضع أوراق نعناع أو قطرات من الزيوت.

يُغطى الرأس بمنشفة ويُستنشق البخار لمدة 5 دقائق.

يُكرر مرة أو مرتين يوميًا.

2. بخار الزنجبيل

يساعد في تهدئة التهابات الحلق وتخفيف الكحة المصحوبة ببلغم.

طريقة الاستخدام:

يُغلى الزنجبيل في الماء ويُستنشق بخاره لمدة 5 دقائق.

علاج البرد

وصفات لتخفيف أعراض البرد والاحتقان



1. شوربة الدجاج – علاج قديم لا يفقد قيمته

أثبتت الدراسات أن شوربة الدجاج تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف الاحتقان بفضل محتواها من المعادن والفيتامينات، إضافة إلى دورها في ترطيب الجسم.

يمكن إضافة الثوم، البصل، والكرفس لتعزيز الفائدة.

2. عصير البرتقال والجوافة

غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة ويساهم في سرعة التعافي من البرد. يُفضل تناوله طازجًا دون سكر مضاف.

3. الماء الدافئ والغرغرة بالملح

غرغرة الماء الدافئ والملح تخفف التهاب الحلق وتقلل البكتيريا المسببة للعدوى، مما يساعد على تقليل الكحة الناتجة عن تهيج الحلق.

طريقة الاستخدام:

نصف ملعقة من الملح في كوب ماء فاتر.

تُكرر الغرغرة 2–3 مرات يوميًا.

نصائح هامة لتسريع الشفاء ومنع تفاقم الكحة

الراحة التامة وتجنب الإرهاق، لأن الجسم يحتاج إلى الطاقة لمحاربة الفيروس.

الإكثار من شرب السوائل مثل الماء الدافئ والشوربات والمشروبات العشبية لترطيب الحلق وتخفيف الاحتقان.

ترطيب الجو في الغرفة باستخدام جهاز ترطيب أو وضع إناء ماء دافئ لتقليل جفاف الحلق.

تجنب المشروبات الباردة والسكريات لأنها تزيد التهيج والالتهابات.

رفع الرأس أثناء النوم لتقليل الكحة الليلية.

الابتعاد عن التدخين لأنه يزيد حساسية الشعب الهوائية ويطيل مدة المرض.

متى يجب زيارة الطبيب؟

على الرغم من أن الوصفات المنزلية فعّالة وآمنة، إلا أنه يجب استشارة الطبيب عند ظهور إحدى الحالات التالية:

استمرار الكحة لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

ارتفاع درجة الحرارة بشكل مستمر.

صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

ظهور بلغم لونه أخضر داكن أو دموي.

بهذه الطرق البسيطة والوصفات المنزلية المتوفرة في كل بيت، يمكن تخفيف الكحة والبرد بفاعلية كبيرة ودون الحاجة للكثير من الأدوية، خاصة في المراحل الأولى من الإصابة. إنها حلول طبيعية تجمع بين الفعالية والأمان، وتُعد خيارًا مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

