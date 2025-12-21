أنواع الكحة عند الأطفال وطرق علاجها

18 حجم الخط

أنواع الكحة عند الأطفال، الكحة من الأعراض المزعجة التى يصاب بها الأطفال كثيرا عند الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والأمراض التنفسية المعدية المختلفة.

وأنواع الكحة عند الأطفال، عديدة وللأسف تحتاج وقت طويل للعلاج، وعادة تحرص الأمهات على علاجها سريعا حتى لا تسبب مضاعفات خطيرة.

أنواع الكحة عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة عند الأطفال ليس نوع واحد بل لها أنواع عديدة ولكل نوع سبب وطريقة مختلفة فى العلاج، ومن أنواع الكحة عند الأطفال:-

أولا كحة جافة

صوتها جاف وليس بها بلغم

تزيد فى الليل

السبب، دور برد، أو حساسية، أو هواء ساقع

علاجها يكون من خلال تدفئة الطفل جيدا وتقديم سوائل دافئة له، وتقديم العسل بعد عمر العام وإذا استمرت أكثر من يوم يجب مراجعة الطبيب.

أنواع الكحة عند الأطفال

ثانيا كحة معها بلغم

صوتها ثقيل

الطفل يحاول أن يخرج البلغم

السبب نزلة شعبية أو عدوى

العلاج من خلال سوائل دافئة كثيرة

جلسات بخار

تحتاج متابعة مع طبيب خاصة إذا كان البلغم لونه داكن.

ثالثا كحة ديكية مثل النباح

صوتها عالي يشبه نباح الكلب

تأتى غالبا فى الليل

السبب التهاب في الحنجرة

العلاج هواء مرطب ودافيء وتدفئة الطفل جيدا.

يجب عرضه على طبيب مختص فى حالة وجود صعوبة فى التنفس.

رابعا كحة مع صفير في الصدر

صوت صفير مع النفس

السبب حساسية صدر أو ربو

العلاج موسعات شعب لو موصوفة من قبل

مراجع الطبيب المعالج

خامسا كحة بسبب حساسية

تكون متكررة

يصاحبها رشح أو حكة بالأنف

العلاج يكون البعد عن الأتربة والدخان

أدوية حساسية تحت إشراف طبي

وأضاف عبد الحميد، أنه يجب اصطحاب الطفل لأقرب طبيب مختص، فى حال أن تكون الكحة مع نهجان أو سخونة عالية، أو إذا كان الطفل أقل من 6 شهور، أو إذا إستمرت الكحة لأكثر من أسبوع، وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة تهدد صحة الطفل.

