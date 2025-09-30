أسباب الكحة الجافة عند الأطفال، الكحة الجافة من أنواع الكحة المزعجة التى تسبب آلام بالصدر والحلق وتقلق الأمهات كثيرا.

وأسباب الكحة الجافة عند الأطفال، عديدة وعادة تنتشر بين الصغار فى فترة تغيير الفصول لكثرة الفيروسات فى هذه الفترة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: مع دخول المدارس وتغيير الجو من الحر الشديد للهواء البارد بشكل مفاجيء، ومع الغبار والزحمة، تلاحظ بعض الأمهات ظهور الكحة الجافة عند الأطفال ما يقلقهن كثيرا.

أسباب الكحة الجافة عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن الكحة الجافة ليست مجرد صوت مزعج بل هى علاج، حيث يحاول الجسم أن يتخلص من تهيج أو التهاب فى الجهاز التنفسي.

ومن أسباب الكحة الجافة عند الأطفال فى فترة تغيير الفصول:

الجو المتقلب، حيث برودة الطقس ليلا وحرارة الطقس نهارا ما يجعل الخلق أكثر حساسية.

الحساسية الموسمية، من التراب أو حتى من رطوبة الجو.

التهابات بسيطة في الجهاز التنفسي، نتيجة عدوى فيروسية أو بداية دور برد.

جفاف الحلق، بسبب قلة شرب المياه أو الجو الجاف.

أحيانا، التكييف أو الدفايات التى تجعل الجو جاف أكثر، ما يزيد الكحة.

نصائح للتخفيف من الكحة الجافة عند الأطفال

وتابع، أنه للتخفيف من الكحة الجافة عند الأطفال يجب اتباع بعض النصائح، منها:

الترطيب، مثل شرب مياه طوال اليوم ما يجعل الحلق رطبا.

تقديم المشروبات الدافئة، مثل اليانسون، والزنجبيل، أو حتى شاي خفيف بعسل.

تقديم العسل الطبيعي، ملعقة صغيرة على الريق تعالج الكحة سريعا.

الابتعاد عن التدخين أو الأماكن التي فيها دخان، لأنه يزيد التهيج.

تهوية المنزل والفصل المدرسى، لأن الهواء النظيف يقلل من الغبار والجراثيم.

ارتداء ملابس مناسبة للجو، وممنوع التدفئة الزيادة أو خروج الطفل من المنزل بشكل مفاجيء فى الهواء البارد.

الغرغرة بمياة دافئة وملح، تقلل التهاب الحلق وتهديء الكحة.

اذا طالت الكحة أكثر من أسبوعين، أو صاحبها صفير في الصدر أو ضيقة نفس أو سخونة يجب عرض الطفل على طبيب مختص.

مخاطر الكحة الجافة

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال، أنه يجب على الأمهات أن تحذر من الكحة الجافة فهى ليست مزعج. فقط بل يمكن أن تتحول إلى التهابات او عدوى تنفسية إذا لم تعالج بشكل صحيح وتسبب انتشار العدوى بين جميع أفراد الأسرة والزملاء فى المدرسة، لذا يجب الحذر والعلاج سريعا حفاظا على صحة الطفل ومنع انتشار العدوى.

