الخميس 15 يناير 2026
التحقيق في اقتحام أسرة لمدرسة بالقوة إثر مشاجرة بين طالبتين بالقليوبية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، حيث حدثت المشادة بين الطالبتين قبل الدخول لأداء امتحان المادة الأولى، وخلال الفترة بين الامتحان الأول والثاني حدثت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، وعلى إثرها حضرت أسرة إحدى الطالبتين للمدرسة واقتحمت المدرسة بالقوة.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

تعليم القليوبية تحقق في زعم جروبات الغش تداول امتحان الدين لطلاب الشهادة الإعدادية

وبينت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه قام العاملين بالمدرسة بالتحفظ على الأسرة داخل غرفة بالمدرسة، وتم استدعاء رجال أمن القليوبية، وحضرت قوة من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واصطحاب الأسرة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انتظمت أعمال الامتحانات داخل المدرسة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لن يتم السماح بالإخلال بسير العملية الامتحانية داخل المدارس، وخاصة أنه تم التأكيد علي القائمين علي متابعة أعمال الامتحانات بتعليم القليوبية  بفرض حالة من الهدوء داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة ين لتعليمات القرار الوزاري بشأن انتظام أعمال الامتحانات.

