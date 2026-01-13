الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قصور الثقافة تنظم يوما فنيا بالعرائس للتوعية بمخاطر الحريق بأسيوط

يوم ثقافي فني بقصر
يوم ثقافي فني بقصر ثقافة جمال عبد الناصر، فيتو
18 حجم الخط

أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بمحافظة أسيوط يوم ثقافي فني بعنوان «الوقاية من الحريق»، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأسباب الحوادث وسبل الوقاية منها، خاصة ما يتعلق بالحروق ومخاطرها وذلك في إطار الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

أقيمت الفعاليات بالمجان للرواد ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة الدكتور جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم من خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ونفذها قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بنى مر برئاسة احمد حمزة وتحت رعاية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط. 

استُهلت الفعاليات بالسلام الوطني، بينما رحب أحمد حمزة مدير القصر بالحضور منوهًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات لنشر الوعي الثقافي، مستعرضًا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة الزعيم.

بينما أقيمت محاضرة توعوية بعنوان " الوقاية من الحريق، حاضر فيها كلا من مدحت محروس، مدير القسم الوقائي والاجتماعي بالمركز التخصصي للحروق بأسيوط، هويدا محمد محمد عبد الرحيم، منسق القسم الوقائي بالمركز التخصصي للحروق.

 

الحروق من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان

وتناول خلالها مدحت محروس أسباب الحروق وأنواعها المختلفة، موضحًا الهدف من البرنامج من خلال عرض تقديمي مبسط عبر الداتا شو يسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية منوهًا إلى أن الحروق من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية قد تمتد آثارها لفترات طويلة، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم وسريع. وتكمن أهمية التوعية بالحروق في التعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها، إلى جانب معرفة الإسعافات الأولية الصحيحة التي تساهم في تقليل حجم الإصابة والحد من مضاعفاتها.

 

فيما أشارت هويدا محمد عبد الرحيم إلى نشأة المركز التخصصي للحروق بأسيوط، ودوره في التوعية المجتمعية بمخاطر الحروق وسبل الحد منها، مؤكدة أهمية الدور التوعوي والتثقيفي في حماية الأفراد، خاصة الأطفال.

وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يبحثان تطوير المواقع الثقافية وإنشاء دار للأوبرا

وزير الثقافة يبحث تطوير المنشآت الثقافية ويناقش مشروع إقامة دار أوبرا بأسيوط (فيديو)

واختُتمت الفعالية بعرض اسكتش مسرح العرائس بعنوان «شلتوت وبهانة»، من إخراج الفنان حمدي النوبي، حيث تضمن العرض تقديم الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية والوقاية من الحريق، في إطار فني مبسط يهدف إلى توصيل الرسالة التوعوية بشكل جذاب ومؤثر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي أسيوط الانشطة التوعوية الهيئة العامة لقصور الثقافة الزعيم جمال عبد الناصر اللواء خالد اللبان ثقافة اسيوط جمال عبد الناصر رفع الوعي المجتمعي فرع ثقافة اسيوط قصور الثقافة محافظة اسيوط مخاطر الحريق مسرح العرائس نشر الوعى الثقافى

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: تنفيذ حملة لمكافحة القوارض بالترع والمصارف والآراضي الزراعية

محافظ أسيوط يعلن فتح باب القبول لدراسة الخط العربي بمكتبة مصر العامة

محافظ أسيوط يوزع زجاجات حليب على الأطفال إيذانًا بانطلاق مبادرة "كوب لبن لكل طفل"

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراه من المعلمين

إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ 28 بأسيوط

وكيل الصحة بأسيوط يوجه بالتحول الرقمى وميكنة ملفات العاملين

ضبط سائق "جليدر رصف" دهس مسنا وتسبب في وفاته بأسيوط

تنظيم دورة لغة إشارة لتعزيز دمج الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية