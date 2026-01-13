قصور الثقافة تنظم يوما فنيا بالعرائس للتوعية بمخاطر الحريق بأسيوط

18 حجم الخط

أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بمحافظة أسيوط يوم ثقافي فني بعنوان «الوقاية من الحريق»، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأسباب الحوادث وسبل الوقاية منها، خاصة ما يتعلق بالحروق ومخاطرها وذلك في إطار الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

أقيمت الفعاليات بالمجان للرواد ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة الدكتور جمال عبدالناصر مدير عام الإقليم من خلال فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، ونفذها قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بنى مر برئاسة احمد حمزة وتحت رعاية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

استُهلت الفعاليات بالسلام الوطني، بينما رحب أحمد حمزة مدير القصر بالحضور منوهًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات لنشر الوعي الثقافي، مستعرضًا العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة الزعيم.

بينما أقيمت محاضرة توعوية بعنوان " الوقاية من الحريق، حاضر فيها كلا من مدحت محروس، مدير القسم الوقائي والاجتماعي بالمركز التخصصي للحروق بأسيوط، هويدا محمد محمد عبد الرحيم، منسق القسم الوقائي بالمركز التخصصي للحروق.

الحروق من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان

وتناول خلالها مدحت محروس أسباب الحروق وأنواعها المختلفة، موضحًا الهدف من البرنامج من خلال عرض تقديمي مبسط عبر الداتا شو يسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية منوهًا إلى أن الحروق من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الإنسان، لما تسببه من أضرار جسدية ونفسية قد تمتد آثارها لفترات طويلة، خاصة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم وسريع. وتكمن أهمية التوعية بالحروق في التعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها، إلى جانب معرفة الإسعافات الأولية الصحيحة التي تساهم في تقليل حجم الإصابة والحد من مضاعفاتها.

فيما أشارت هويدا محمد عبد الرحيم إلى نشأة المركز التخصصي للحروق بأسيوط، ودوره في التوعية المجتمعية بمخاطر الحروق وسبل الحد منها، مؤكدة أهمية الدور التوعوي والتثقيفي في حماية الأفراد، خاصة الأطفال.

واختُتمت الفعالية بعرض اسكتش مسرح العرائس بعنوان «شلتوت وبهانة»، من إخراج الفنان حمدي النوبي، حيث تضمن العرض تقديم الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية والوقاية من الحريق، في إطار فني مبسط يهدف إلى توصيل الرسالة التوعوية بشكل جذاب ومؤثر.

