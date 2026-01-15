تيك توك: حذف 3 ملايين محتوى مخالف في مصر خلال الربع الثالث من 2025

18 حجم الخط

كشفت منصة تيك توك عن إصدار تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثالث من عام 2025، حيث أوضحت المنصة أنها حذفت نحو 17,410,066 مقطع فيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان والمغرب خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 لمخالفتها إرشادات المجتمع.

آليات الإشراف على المحتوى

ويأتي هذا التقرير استكمالًا للتحسينات التي كشفت عنها المنصة في وقت سابق من العام الجاري، على مستوى تقنيات السلامة وآليات الإشراف على المحتوى، حيث سجل الربع الثالث نتائج قياسية غير مسبوقة عالميا، فقد حققت تيك توك أعلى نسبة على الإطلاق في حذف المحتوى المخالف باستخدام التقنيات الآلية، بواقع 91% من المحتوى المحذوف، إلى جانب تسجيل أعلى معدل حذف استباقي بلغ 99.3% للمحتوى الذي تم رصده وحذفه قبل إبلاغ المستخدمين عنه، كما سجلت المنصة أعلى نسبة تاريخية لحذف المحتوى خلال أقل من 24 ساعة، والتي وصلت إلى 94.8%.

وتسهم هذه الآليات في تسريع التعامل مع المحتوى المخالف، بما يقلل بشكل كبير من فرص تعرض مجتمع المنصة له، ومع تولي التكنولوجيا جانبًا متزايدًا من مهام الإشراف، تتمكن فرق السلامة في تيك توك من التركيز بشكل أكبر على الجوانب التي تتطلب تدخلًا بشريًا متخصصًا، مثل مراجعة طلبات الاستئناف والتعاون مع الخبراء الخارجيين علاوة على التعامل مع الأحداث المتسارعة.

وبالتوازي مع هذه الكفاءات التقنية، كثفت تيك توك جهودها لحماية الفئات العمرية الأصغر سنًا، حيث حذفت أكثر من 22 مليون حساب يُشتبه في عودتها لأشخاص دون سن 13 عامًا على مستوى العالم خلال الربع الثالث من عام 2025.

كما واصلت تيك توك توسيع نطاق تطبيق السياسات الخاصة بالبث المباشر LIVE، وتعزيز أدوات الحماية على المستوى العالمي، وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم تعليق 32,242,750 بثًا مباشرًا LIVE مخالفًا على مستوى العالم، وذلك من خلال الاستثمار المستمر في تقنيات إشراف متقدمة قادرة على رصد المخالفات بسرعة ودقة، وخلال الفترة نفسها، حظرت المنصة 623,991 مضيف بث مباشر LIVE، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 2,485,065 بثًا مباشرًا LIVE في كل من مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، بما يعكس التزام تيك توك بالحفاظ على دقة الإشراف مع التوسع المتزايد في القرارات الآلية.

بالنسبة لمصر خلال الربع الثالث من عام 2025، حذفت تيك توك 3,024,039 مقطع فيديو في مصر لمخالفتها إرشادات المجتمع، وحققت معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، ما يضمن رصد وحذف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين، كما تم حذف 95.8% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، وعلى صعيد البث المباشر، حظرت تيك توك 197,881 مضيف بث مباشر، وأوقفت 834,242 بثًا مباشرًا لمخالفة سياسات المنصة

أما المملكة العربية السعودية، فقد حذفت تيك توك 3,861,844 مقطع فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ معدل الحذف الاستباقي 99.2%، فيما تم حذف 96.7% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة.

في دولة الإمارات، حذفت تيك توك 1,032,534 مقطع فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025، محققة معدل حذف استباقي بلغ 99%، فيما تم حذف 94.9% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، كما حظرت المنصة 73,702 مضيف بث مباشر، وأوقفت 168,205 بثًا مباشرًا.

في المغرب، حذفت تيك توك 792,737 مقطع فيديو خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تسجيل معدل حذف استباقي بلغ 99.3%، ووصلت نسبة الحذف خلال أقل من 24 ساعة إلى 95.6%، ما يعكس كفاءة وفعالية عمليات الإشراف، كما حظرت المنصة 40,904 مضيفي بث مباشر، وأوقفت 112,417 بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

في العراق، تم حذف ما مجموعه 7,441,506 مقاطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع، مع تسجيل معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، وتم حذف 96.1% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، وعلى مستوى البث المباشر، حظرت تيك توك 295,639 مضيف بث مباشر، وأوقفت 1,292,381 بثًا مباشرًا لمخالفة السياسات المعتمدة.

في لبنان، حذفت تيك توك 1,257,406 مقاطع فيديو خلال الربع الثالث، محققة أعلى معدل حذف استباقي في المنطقة بلغ 99.7%، مع حذف 95.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، كما حظرت المنصة 15,865 مضيف بث مباشر، وأوقفت 77,820 بثًا مباشرًا لمخالفة إرشادات المجتمع.

الاستئناف واستعادة المحتوى

ووفقا لإتاحة آلية واضحة للاستئناف واستعادة المحتوى، ففي الحالات التي نجح فيها المستخدمون في الطعن بقرارات الإشراف، تمت استعادة مقاطع الفيديو، وسجل العراق أعلى عدد من المقاطع المستعادة بواقع 259,780 مقطعًا، تليه المملكة العربية السعودية بـ195,711 مقطعًا، ثم مصر بـ150,197 مقطعًا، ودولة الإمارات بـ48,675 مقطعًا، والمغرب بـ39,176 مقطعًا، ولبنان بـ31,703 مقاطع.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم اتخاذ بعض الإجراءات التي شملت التحذير وإيقاف تحقيق الدخل لـ3,914,684 بثًا مباشرًا و2,107,177 صانع محتوى للبث المباشر على مستوى العالم، لمخالفتهم إرشادات تحقيق الدخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.