إزالة 26 حالة تعد واسترداد 12 فدانًا خلال حملة إزالات بأسيوط

18 حجم الخط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 26 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية ومبان مخالفة، خلال حملات مكبرة نفذت في أربعة مراكز تمكنت خلالها من استرداد 12 فدانا، وذلك خلال المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز القوصية، والفتح، وأسيوط، والغنايم، وأسفرت عن استرداد مساحة 12 فدانًا و2 قيراط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مبان مخالفة على مساحة 712 مترا مربعا، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

إزالة 3 حالات تعدي خاصة بالمتغيرات المكانية

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية نجحت في إزالة 3 حالات تعد خاصة بالمتغيرات المكانية، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة بمركز الفتح لاسترداد أراضي أملاك دولة غير مستوفاة لإجراءات التقنين، فضلًا عن إزالة 12 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة التابعة للري بنطاق مركز أسيوط، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعد لمتغيرات مكانية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم.

الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مجددًا دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي أو البناء المخالف.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط خصصت قنوات متعددة لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.