قومي المرأة بأسيوط ينظم قافلة للكشف المبكر عن سرطان الرحم

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، أمس الثلاثاء بالتعاون قافلة توعوية وطبية للتثقيف والكشف المبكر عن سرطان الرحم، وذلك بمركز شباب قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.



جاءت فعاليات القافلة تحت إشراف الدكتورة مروة ممدوح كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وبمشاركة الدكتور علاء إسماعيل أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور هشام أبو طالب أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب، والدكتور محمد حسين عضو فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط.



وتضمن اللقاء تعريف السيدات بطبيعة مرض سرطان الرحم وأبرز أعراضه وعوامل الخطورة المرتبطة به، إلى جانب استعراض أحدث طرق العلاج المتاحة، ومنها العلاج الإشعاعي والكيماوي والهرموني والمناعي، بالإضافة إلى بعض البدائل العلاجية الحديثة.

تعزيز ثقافة الكشف المبكر لاكتشاف الأورام السرطانية

وتحدّث الدكتور محمد حسين عن جهود فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط في تنفيذ القوافل الطبية ضمن الحملات التي ينفذها بالمراكز والقرى، بهدف تعزيز ثقافة الكشف المبكر لاكتشاف الأورام السرطانية لدى السيدات، مؤكدًا أهمية التوعية وأثرها في خفض معدلات الإصابة وتحسين فرص العلاج.



وفي ختام الفعاليات، تم توقيع الكشف الطبي على السيدات وأخذ العينات اللازمة للتحاليل، وسط مشاركة 65 سيدة من أهالي القرية.

