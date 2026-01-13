صحة الفيوم تنظم يوما علميا حول "عدوى مساحات الرقبة العميقة"

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم إن قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، ينظم يوما علميا يوم الخميس المقبل، لعرض كل ماهو جديد في مجال التخصص، إيمانا بدور التدريب المستمر لتنمية مهارات الأطباء الجدد ونقل خبرات القدامي وشيوخ التخصص الي الأجيال الجديدة، لتقديم خدمات طبية تطابق المعايير العالمية.

محاور اليوم العلمي الأنف والأذن والحنجرة

وقال الدكتور ميشيل عطا رئيس قسم الأنف والاذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، إن اليوم العلمي يضم محاضرتين، هما عدوي مساحات الرقبة العميقة، ويلقيها الدكتور اسلام مجدي المدرس بجامعة الفيوم، والموضوع الثاني يتناول احدث طرق قياس السمع عند الاطفال والكبار، ويلقي المحاضرة من جامعة الفيوم الدكتور محمود مجدي.

المستهدفون باليوم العلمي

وأضاف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الفيوم العام، إن الأطباء المستهدفون هم أطباء التخصص في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والتأمين الصحي ومستشفيات الجامعة، من كل الفئات العمرية، ويهدف اليوم العلمي الي الاطلاع علي كل ما هو جديد في الحالتين المشار إليهما سابقا، وتبادل الخبرات مابين الأطباء الجدد والقدامي ليصبح ذلك في النهاية في خدمة المرضي، وتقديم خدمات صحية ملائمة.

تعريف عدوى المساحة العميقة في الرقبة

يذكر أن عدوى المساحة العميقة في الرقبة من الحالات الطبية الطارئة، وهي التهاب بكتيري أو تجمع صديدي بين طبقات الأنسجة في الرقبة، وقد يؤدي لانتشار العدوى إلى الصدر أو انسداد التنفس.

​

​وترجع أسباب العدوى عادة إلي انتقال بكتيريا من مناطق مجاورة، أبرزها خراريج الأسنان أو التهابات اللثة، والتهابات الحلق واللوزتين، وإصابات الرقبة، والتهاب الغدد اللعابية أو اللمفاوية إذا تحولت إلي خراريج.

