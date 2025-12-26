ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل

18 حجم الخط

في الوقت الذي يستبشر فيه المصابون بحساسية حبوب اللقاح بقدوم فصل الشتاء هربا من نوباتهم الموسمية، يجد جانب آخر من المرضى أنفسهم في مواجهة صعبة مع "حساسية الأماكن المغلقة" أو حساسية الشتاء، فمع انخفاض درجات الحرارة وقضاء فترات أطول داخل المنازل، تزداد حدة أعراض حساسية الغبار والعفن بشكل ملحوظ.

مسببات غير مرئية في بيئة دافئة

تعد أجهزة التدفئة المركزية السبب الأول في إثارة نوبات الحساسية الشتوية؛ فبمجرد تشغيلها، تبدأ بدفع ذرات الغبار وأبواغ العفن وأجزاء مجهرية من الحشرات في الهواء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، مما يؤدي إلى تهيج المسالك الأنفية فور استنشاقها، وتتمثل أبرز المحفزات في:

عث الغبار: كائنات مجهرية تزدهر في الأغطية والمراتب، وتنتشر فضلاتها وبقاياها في الهواء مسببة الحساسية.

العفن: فطريات تنمو في الأماكن الرطبة مثل الحمامات والقبو، وتطلق أبواغها في الجو لتستقر في الجهاز التنفسي.

الحيوانات الأليفة: لا تكمن المشكلة في الفراء بحد ذاته، بل في بروتينات توجد في قشور الجلد واللعاب والبول.

كيفية التمييز بين الحساسية والبرد والإنفلونزا

تتشابه الأعراض بين السعال، واحتقان الأنف، والعطس، وظهور الهالات السوداء تحت العين، لكن ثمة فوارق جوهرية يحددها الأطباء:

الحكة: الحساسية تسبب حكة شديدة في العين أو الأنف أو الحلق، وهو ما لا يحدث في نزلات البرد أو الإنفلونزا.

الحرارة والآلام: نزلات البرد نادرا ما تسبب الحمى، بينما تعد الحمى وآلام الجسم علامة رئيسية للإنفلونزا، وغائبة تماما في حالات الحساسية.

المدة الزمنية: نزلات البرد تتلاشى عادة في غضون عشرة أيام، أما الحساسية فقد تستمر لأسابيع أو حتى شهور.

علاج حساسية الشتاء

ينصح الخبراء بزيارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من أسبوع. يبدأ العلاج عادة بـ مضادات الهيستامين لتقليل العطس والحكة، ومزيلات الاحتقان لتنظيف الممرات الأنفية، وفي الحالات المزمنة، يتم اللجوء إلى العلاج المناعي (حقن الحساسية أو أقراص تحت اللسان) لتدريب الجسم تدريجيا على تحمل المسببات.

الوقاية من حساسية الشتاء بالمنزل

لا يمكن منع ظهور الحساسية من الأساس، ولكن يمكن السيطرة على ردود فعل الجسم عبر خطوات وقائية حازمة:

النظافة الجذرية: التخلص من الستائر والسجاد وورق الجدران المصاب بالعفن، وتنظيف الأحواض بمحلول يحتوي على 5% من المبيض.

التحكم في الرطوبة: استخدام أجهزة خفض الرطوبة لإبقائها دون مستوى 50%، مما يحد من نمو العفن والعث، مع استخدام فلاتر الهواء عالية الكفاءة (HEPA).

غسيل المفروشات: غسل أغطية الأسرة أسبوعيا بماء ساخن (درجة حرارة 54 مئوية)، واستخدام أغلفة واقية للمرتبة والوسائد.

التعامل مع الحيوانات: يفضل اقتناء حيوانات بلا فراء (مثل الأسماك)، وفي حال وجود قطط أو كلاب، يجب منع دخولها لغرف النوم واستحمامها أسبوعيا.

