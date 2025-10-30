الخميس 30 أكتوبر 2025
استشاري يحذر من غسيل الأنف المتكرر للطفل ويكشف مدى علاقته بالمخ

غسيل الأنف، فيتو
غسيل الأنف من الإجراءات التى ينصح بها الأطباء لتخفيف أعراض البرد على الطفل وحمايته من حدوث مضاعفات مثل السعال والبلغم وغيرهم.

وعادة ينصح الأطباء الأمهات بالسلام بغسيل الأنف عند زيادة الرشح لتنظيف الأنف جيدًا ما يحافظ على راحة الطفل وتنفسه بشكل طبيعي وحمايته من السعال.

ولكن انتشرت الأقاويل حول أن غسيل الأنف قد يؤثر على مخ الطفل ما يدفع بعض الأمهات للامتناع عنه خوفا على صحة الطفل، دون الوعي بمدى صحة ذلك.

مخاطر غسيل الأنف المتكرر 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن غسيل الأنف المتكرر لا يؤثر على مخ الطفل وليس له علاقة بالمخ، ولكن هذا لا يعنى تكرار استخدامه لأن تكرار غسيل الأنف له مخاطر عديدة على الطفل، منها:-

  • ثقب فى الحاجز الأنفي
  • جرح فى الحاجز الأنف
  • جرح فى الأنف نفسها
  • حدوث شرقة عند الطفل
غسيل الأنف المتكرر 
شروط غسل الأنف للطفل 

وأضاف شبيب، أن غسيل الأنف المتكرر غير مسموح به إلا فى هالات ينصح بها الطبيب المعالج ولكن غسله باستمرار بدون داعى يؤثر على صحة الطفل، لذا يجب على الأمهات عمل غسيل الأنف للطفل فى حالة كثرة المخاط بالأنف والشعور بأنك الطفل يتنفس بصعوبة أو الرشح المستمر.

وتابع، كما أنه قبل عمل غسيل الأنف للطفل يجب أن تتدرب عليه الأم أولا من الطبيب حتى يتم بشكل صحيح دون أن يسبب اى مشاكل للطفل مثل التهابات الأذن أو مشاكل الأنف، لذا يجب تعليمه جيدا قبل إجرائه على الطفل وذلك حفاظا على صحته 

