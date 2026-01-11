تعليم أسيوط: متابعة مستمرة لتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات

18 حجم الخط

تابع محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط اليوم الأحد لليوم الثانى على التوالى خلال ترأسه غرفة عمليات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025/ 2026 بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية والتربية الخاصة وذلك على مستوى 11 إدارة تعليمية بمراكز وأحياء المحافظة.

تكثيف المتابعات للعملية التعليمية وكافة أعمال الامتحانات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف المتابعات للعملية التعليمية وكافة أعمال الامتحانات.. وجاء ذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير التعليم العام بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعلاء خضراوى مدير إدارة الأمن بالمديرية ومديرى المراحل وموجهى العموم بالمديرية.

المتابعة الميدانية لأعمال الامتحانات بكافة المدارس



حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال الامتحانات بكافة المدارس وحل أية مشكلات قد تطرأ وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للامتحانات لافتا إلى أن اليوم الثانى شهد جولة ميدانية للمحافظ لبعض المدارس بحى شرق مدينة أسيوط لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتى تستمر حتى 15 يناير الجارى بالنسبة لصفوف النقل مؤكدا على الربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة.



وأشار وكيل التعليم بأسيوط إلى أن امتحانات صفوف النقل تجرى بالمحافظة بمختلف المراحل التعليمية بإجمالى طلاب بالمرحلة الابتدائية بلغ 454 ألف طالب وطالبة بينما يؤدى الامتحانات بالمرحلة الإعدادية 163 ألف طالب وطالبة وصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بلغ 59 ألف طالب وطالبة ضمنهم طلاب الخدمات والمنازل وهو 1029 طالبا وطالبة بمدارس التربية الخاصة.

ولفت وكيل تعليم أسيوط إلى توجيه كافة القيادات بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرى المدارس على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان والتنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالانضباط في مواعيد فتح اللجان والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التعليمات الخاصة بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين والالتزام بالزى المدرسى للطلاب وفقا لكل مدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.