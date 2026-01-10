تعليم أسيوط: فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط طالب من الدور الأرضي

18 حجم الخط

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم فتح تحقيق عاجل فى واقعة سقوط طالب بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب من علو بالدور الأرضي، وذلك بعد انتهاء لجنة الامتحانات اليوم وتم نقله إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة.

سقوط طالب من الدور الأرضي عقب انتهاء لجنة الامتحانات

وأشار وكيل التعليم بأسيوط - فى تصريحات له اليوم السبت - إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط بسقوط الطالب حمزة أحمد على بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الشهيد ياسر رجب الابتدائية بكوم أبوشيل الابتدائية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية من علو سور بلكونة الدور الأرضي، وذلك عقب انتهاء لجنة الامتحانات بالمدرسة اليوم.

وعلى الفور تم إخطار كافة الجهات المعنية بمحافظة أسيوط، وتم نقل الطالب إلى مستشفى المبرة للتأمين الصحى للاطمئنان على حالة الطفل الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة وتم تكليف إدارة الشؤون القانونية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

