الأربعاء 14 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الصحة يناقش الخطة الاستثمارية ويتابع مستجدات منظومة التأمين الشامل

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة د.خالد عبد الغفار
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة آخر مستجدات التنفيذ في المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

‏‎واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية، التوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال.

التوسع في التحول الرقمي الصحي وتحسين نظم إدارة البيانات

‏‎وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين قطاعات المنظومة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وكيل الصحة بالأقصر يتفقد مستشفى الحميات ويتابع الوضع الوبائي (صور)

الصحة تكشف حقيقة زيادة وفيات الرضع في مصر

أكد المتحدث الرسمي أن  المرحلة الثانية، تشمل محافظات (المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، ودراسة ادخال الإسكندرية )، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن من خلال شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.

