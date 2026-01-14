السبكي: مستشفى حورس بالأقصر قدم 2 مليون خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر نجح في تقديم ما يقرب من مليوني خدمة طبية وعلاجية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية في صعيد مصر.

أبرز نماذج التحول الصحي الشامل في محافظات الصعيد

وأوضح أن المستشفى يعد من أبرز نماذج التحول الصحي الشامل في محافظات الصعيد، ويمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات طبية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن حجم الخدمات المقدمة يعكس كفاءة التشغيل وجاهزية المستشفى لتلبية احتياجات المواطنين داخل الأقصر والمحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن المستشفى حقق طفرة ملحوظة في مجال الجراحات الدقيقة والمتقدمة، حيث تم إجراء أكثر من 125 ألف عملية جراحية، من بينها نحو 25% عمليات كبرى ومتقدمة، وهو ما يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية وتوافر التخصصات الدقيقة داخل المحافظة.



وأضاف أن مستشفى حورس التخصصي جرى تجهيزه وفق أحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، بطاقة استيعابية تصل إلى 219 سريرًا، تضم 39 سرير رعاية مركزة، و14 حضانة لحديثي الولادة، و40 ماكينة غسيل كلوي، و94 سرير إقامة داخلية، و15 سريرًا للطوارئ والاستقبال، إلى جانب 5 غرف عمليات مجهزة، و7 غرف إفاقة، و5 غرف تحضير، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة على مدار الساعة.

المستشفى يجري جراحات متقدمة في العديد من التخصصات الدقيقة

وأكد رئيس الهيئة أن المستشفى تُجري جراحات متقدمة في العديد من التخصصات الدقيقة، أبرزها جراحات الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والمسالك البولية بالمناظير، والجراحات الميكروسكوبية، وجراحات التجميل، إلى جانب تخصصات أخرى، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتطور منظومة الرعاية الجراحية.

وأوضح أن المستشفى يخدم أكثر من 30 ألف منتفع شهريًا من خلال العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، ويقدم خدماته في 27 تخصصًا طبيًا وجراحيًا، تشمل الرعاية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والتدخلات الجراحية الدقيقة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي على أن مستشفى حورس التخصصي يمثل نموذجًا متكاملًا للتحول الصحي في صعيد مصر، وتعكس التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير خدمات طبية حديثة تحقق العدالة الصحية، وتدعم رؤية الدولة لبناء منظومة صحية مستدامة وشاملة في مختلف المحافظات.

