الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد التوقف عن استيراد هذه الأدوية، هيئة الدواء تعلن قائمة البدائل المحلية

أدوية توقفت مصر عن
أدوية توقفت مصر عن استيرادها
18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء قائمة رسمية ومحدثة تتضمن جميع المستحضرات المثيلة المتوفرة محليًا كبدائل للأدوية المستوردة  التي تم وقف استيرادها، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار سوق الدواء، وتأمين احتياجات المرضى، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

وأكدت هيئة الدواء أن جميع البدائل المدرجة في القائمة خضعت لمراجعة دقيقة من حيث الجودة والفعالية والتكافؤ الحيوي والأمان، وأنها معتمدة رسميًا للاستخدام داخل السوق المصرية.

القائمة الكاملة للمستحضرات المثيلة – يناير 2026

1. Digoxine المستحضر الأصلي: Lanoxin 0.25mg البدائل المحلية: Cardixin لمرضي القلب 


2. Levothyroxine المستحضر الأصلي: Eltroxin 50 & 100 mcg البدائل المحلية: Euthyroux T4 THYRO لمرضى قصور الغدة الدرقية 


3. Quetiapine fumarate المستحضر الأصلي: Seroquel البدائل المحلية: Quitapex Quetiapine QUETIAZIC QUITIADEL SPIRAQUET QUITCOOL PSYQUEL Quedelfil لمرضي الفصام والاضطرابات النفسية 


4. Dapagliflozin / Metformin المستحضر الأصلي: Xigduo 5/1000 mg البدائل المحلية: Diglifloz Plus Diaflozimet Dapaveldactin لمرضى السكر 


5. Losartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Hyzaar 50/12.5 mg  البدائل المحلية: Loraz  Losazide  لمرضى ارتفاع ضغط الدم 


6. Losartan potassium المستحضر الأصلي: Cozaar 50 mg  البدائل المحلية: Amosar Losar  لارتفاع ضغط الدم وتقليل السكتات الدماغية 


7. Losartan potassium المستحضر الأصلي: Cozaar 100 mg  البدائل المحلية: Amosar Losartan  لمرضى ضغط الدم 


8. Piperacillin + Tazobactam المستحضر الأصلي: Tazocin 4.5 g البدائل المحلية: Piperacillin-Tazobactam  PIPRATAZ مضاد حيوي للالتهابات البكتيريا

 


9. Haloperidol المستحضر الأصلي: Haldol Decanoas  البدائل المحلية: Haloperidol Retard لحالات الفصام والهياج الشديد 


10. Poractant alfa المستحضر الأصلي: Curosurf  البدائل المحلية: Survanta  للضائقة التنفسية عند الرضع


11. Clomiphene المستحضر الأصلي: Clomid  البدائل المحلية: Tecnovula تحفيز التبويض عند السيدات 


12. Cilastatin + Imipenem المستحضر الأصلي: Tienam vial د البدائل المحلية: BACQURE  IMPLATINZE SPECTOPENEM  TIESUNNY  مضاد حيوي 


13. Bupropion المستحضر الأصلي: Wellbutrin 150 mg  البدائل المحلية: BUPROFUTAL L  Wellinta  BUPROFUTAL علاج الاكتئاب 


14. Prednisolone 5 mg المستحضر الأصلي: Solupred Oro  البدائل المحلية: Epicopred Disprelone-OD Predilon Prednisolone Eva  Prednisolone Tabsلعلاج الربو 


15. Fluoxetine المستحضر الأصلي: Prozac 20 mg  البدائل المحلية: Philozac  Octozac Flutein  Elevamode لعلاج الوسواس القهري 


16. Methylprednisolone المستحضر الأصلي: Solu-Medrol لعلاج التهابات المفاصل 

 البدائل المحلية: Methylprednisolone Methylprednisolone 


17. Cinnarizine المستحضر الأصلي: Stugeron  البدائل المحلية: Cinnarzine لعلاج الدوخة 


18. Alendronate المستحضر الأصلي: Fosamax 70 mg لهشاشة العظام 

 البدائل المحلية: Osteonate  Bonapex 


19. Ampicillin + Sulbactam المستحضر الأصلي: Unasyn 375 mg  البدائل المحلية: Novactam التهابات الجهاز التنفسي 


20. Tetracosactide المستحضر الأصلي: Synacthen Depot لاضطراب الهرمونات 

 البدائل المحلية: Adrenocortin 


21. Duloxetine المستحضر الأصلي: Cymbalta 30 & 60 mg للاكتئاب والقلق 

البدائل المحلية: Cymbatex  Adwitine Duloxeprin  Karbalta  Nervalta 


22. Metoprolol succinate المستحضر الأصلي: Seloken Zoc  البدائل المحلية: Seloken Zoc 50 mg لعلاج ارتفاع ضغط الدم 


23. Brinzolamide المستحضر الأصلي: Azopt 1% drops لعلاج ارتفاع ضغط العين


24. Risperidone المستحضر الأصلي: Risperdal Consta  للأمراض النفسية 


25. Isoxsuprine المستحضر الأصلي: Vascular tabs  لتقلصات الرحم 


26. Sulbutiamine المستحضر الأصلي: Arcalion 200 mg لعلاج الإرهاق وضعف التركيز 


27. Dorzolamide / Timolol المستحضر الأصلي: Cosopt eye drops 

 البدائل المحلية: Twinzol  Xolamol Combilow  Dorzolamol لعلاج الجلوكوما وأمراض العين 


28. Glibenclamide المستحضر الأصلي: Daonil 5 mg لمرضى السكر 

البدائل المحلية: Glibenase


29. Telmisartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Micardis Plus 80/25  البدائل المحلية: Chartoreg Plus 80/25 لعلاج ارتفاع ضغط الدم


30. Telmisartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Micardis Plus 40/12.5 البدائل المحلية: Chartoreg Plus 40/12.لارتفاع ضغط الدم 


31. Octreotide المستحضر الأصلي: Sandostatin 0.1 mg  البدائل المحلية: Bendatreotid/  Octreostat  Octreotide لعلاج حالات النزيف الناتج عن دوالي المريء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Twinzol الصناعة الدوائية الصناعة الدوائية الوطنية الدواء المصري المستورد هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء صناعة الدواء

مواد متعلقة

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

الصحة: غلق مصحات ومراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية والبحيرة

السبكي: مستشفى حورس بالأقصر قدم 2 مليون خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل

«الصحة» تنفذ 338 زيارة ميدانية لتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية خلال 2025

98 ألف شكوى و97 ألف حل، حصاد خدمة المواطنين بوزارة الصحة في 2025

وزير الصحة يناقش الخطة الاستثمارية ويتابع مستجدات منظومة التأمين الشامل

الصحة تكشف حقيقة زيادة وفيات الرضع في مصر

وزير الصحة يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون في تكنولوجيا تصنيع الأدوية
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية