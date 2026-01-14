بعد التوقف عن استيراد هذه الأدوية، هيئة الدواء تعلن قائمة البدائل المحلية

18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء قائمة رسمية ومحدثة تتضمن جميع المستحضرات المثيلة المتوفرة محليًا كبدائل للأدوية المستوردة التي تم وقف استيرادها، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار سوق الدواء، وتأمين احتياجات المرضى، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

وأكدت هيئة الدواء أن جميع البدائل المدرجة في القائمة خضعت لمراجعة دقيقة من حيث الجودة والفعالية والتكافؤ الحيوي والأمان، وأنها معتمدة رسميًا للاستخدام داخل السوق المصرية.

القائمة الكاملة للمستحضرات المثيلة – يناير 2026

1. Digoxine المستحضر الأصلي: Lanoxin 0.25mg البدائل المحلية: Cardixin لمرضي القلب



2. Levothyroxine المستحضر الأصلي: Eltroxin 50 & 100 mcg البدائل المحلية: Euthyroux T4 THYRO لمرضى قصور الغدة الدرقية



3. Quetiapine fumarate المستحضر الأصلي: Seroquel البدائل المحلية: Quitapex Quetiapine QUETIAZIC QUITIADEL SPIRAQUET QUITCOOL PSYQUEL Quedelfil لمرضي الفصام والاضطرابات النفسية



4. Dapagliflozin / Metformin المستحضر الأصلي: Xigduo 5/1000 mg البدائل المحلية: Diglifloz Plus Diaflozimet Dapaveldactin لمرضى السكر



5. Losartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Hyzaar 50/12.5 mg البدائل المحلية: Loraz Losazide لمرضى ارتفاع ضغط الدم



6. Losartan potassium المستحضر الأصلي: Cozaar 50 mg البدائل المحلية: Amosar Losar لارتفاع ضغط الدم وتقليل السكتات الدماغية



7. Losartan potassium المستحضر الأصلي: Cozaar 100 mg البدائل المحلية: Amosar Losartan لمرضى ضغط الدم



8. Piperacillin + Tazobactam المستحضر الأصلي: Tazocin 4.5 g البدائل المحلية: Piperacillin-Tazobactam PIPRATAZ مضاد حيوي للالتهابات البكتيريا



9. Haloperidol المستحضر الأصلي: Haldol Decanoas البدائل المحلية: Haloperidol Retard لحالات الفصام والهياج الشديد



10. Poractant alfa المستحضر الأصلي: Curosurf البدائل المحلية: Survanta للضائقة التنفسية عند الرضع



11. Clomiphene المستحضر الأصلي: Clomid البدائل المحلية: Tecnovula تحفيز التبويض عند السيدات



12. Cilastatin + Imipenem المستحضر الأصلي: Tienam vial د البدائل المحلية: BACQURE IMPLATINZE SPECTOPENEM TIESUNNY مضاد حيوي



13. Bupropion المستحضر الأصلي: Wellbutrin 150 mg البدائل المحلية: BUPROFUTAL L Wellinta BUPROFUTAL علاج الاكتئاب



14. Prednisolone 5 mg المستحضر الأصلي: Solupred Oro البدائل المحلية: Epicopred Disprelone-OD Predilon Prednisolone Eva Prednisolone Tabsلعلاج الربو



15. Fluoxetine المستحضر الأصلي: Prozac 20 mg البدائل المحلية: Philozac Octozac Flutein Elevamode لعلاج الوسواس القهري



16. Methylprednisolone المستحضر الأصلي: Solu-Medrol لعلاج التهابات المفاصل

البدائل المحلية: Methylprednisolone Methylprednisolone



17. Cinnarizine المستحضر الأصلي: Stugeron البدائل المحلية: Cinnarzine لعلاج الدوخة



18. Alendronate المستحضر الأصلي: Fosamax 70 mg لهشاشة العظام

البدائل المحلية: Osteonate Bonapex



19. Ampicillin + Sulbactam المستحضر الأصلي: Unasyn 375 mg البدائل المحلية: Novactam التهابات الجهاز التنفسي



20. Tetracosactide المستحضر الأصلي: Synacthen Depot لاضطراب الهرمونات

البدائل المحلية: Adrenocortin



21. Duloxetine المستحضر الأصلي: Cymbalta 30 & 60 mg للاكتئاب والقلق

البدائل المحلية: Cymbatex Adwitine Duloxeprin Karbalta Nervalta



22. Metoprolol succinate المستحضر الأصلي: Seloken Zoc البدائل المحلية: Seloken Zoc 50 mg لعلاج ارتفاع ضغط الدم



23. Brinzolamide المستحضر الأصلي: Azopt 1% drops لعلاج ارتفاع ضغط العين



24. Risperidone المستحضر الأصلي: Risperdal Consta للأمراض النفسية



25. Isoxsuprine المستحضر الأصلي: Vascular tabs لتقلصات الرحم



26. Sulbutiamine المستحضر الأصلي: Arcalion 200 mg لعلاج الإرهاق وضعف التركيز



27. Dorzolamide / Timolol المستحضر الأصلي: Cosopt eye drops

البدائل المحلية: Twinzol Xolamol Combilow Dorzolamol لعلاج الجلوكوما وأمراض العين



28. Glibenclamide المستحضر الأصلي: Daonil 5 mg لمرضى السكر

البدائل المحلية: Glibenase



29. Telmisartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Micardis Plus 80/25 البدائل المحلية: Chartoreg Plus 80/25 لعلاج ارتفاع ضغط الدم



30. Telmisartan / HCTZ المستحضر الأصلي: Micardis Plus 40/12.5 البدائل المحلية: Chartoreg Plus 40/12.لارتفاع ضغط الدم



31. Octreotide المستحضر الأصلي: Sandostatin 0.1 mg البدائل المحلية: Bendatreotid/ Octreostat Octreotide لعلاج حالات النزيف الناتج عن دوالي المريء.

