الصحة تكشف حقيقة زيادة وفيات الرضع في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن ما يتم تداوله على بعض المنصات بشأن حدوث ارتفاع حاد في معدلات وفيات الرضع في مصر خلال السنوات الأخيرة، يستند إلى قراءات غير دقيقة للبيانات، وخلط بين منهجيات القياس الإحصائي والتحليل الصحي.

وأوضح عبد الغفار أن بعض الصفحات تداولت أرقامًا منسوبة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربطت بينها وبين أسباب اقتصادية وصحية، في محاولة لتصوير الأمر على أنه أزمة متفاقمة، وهو ما لا تعكسه المؤشرات العلمية المعتمدة.

الصحة: لا تضاعف في معدلات وفيات الرضع

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا توجد أي أدلة علمية على حدوث تضاعف في معدلات وفيات الرضع، مشيرًا إلى أن المقارنات المتداولة تعتمد على اختلاف في منهجيات القياس وليس على تغير حقيقي في الواقع الصحي.

وأضاف أنه بالرجوع إلى نتائج المسوح الصحية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2025، يتضح أن معدل وفيات الرضع انخفض من 33 حالة لكل ألف مولود حي إلى 19.5 حالة، باستثناء ارتفاع طفيف سُجل عام 2021 من 22 إلى 25 لكل ألف، وهو ارتفاع مؤقت مرتبط بجائحة كورونا.

بيانات دولية تؤكد الاتجاه التنازلي

وأشار عبد الغفار إلى أن بيانات البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة المشتركة لتقدير وفيات الأطفال (UNI IGME) تؤكد استمرار الانخفاض في معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة في مصر على المدى المتوسط والطويل، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي، ولا تظهر أي طفرات غير طبيعية أو زيادات مفاجئة.

لا تعارض بين البيانات المحلية والدولية

وأوضح أن ما يبدو للبعض كتناقض بين بعض النشرات المحلية الأولية والتقديرات الدولية يعود إلى اختلاف أدوات القياس والإطار الزمني المرجعي، وليس إلى تضارب في النتائج، وهو أمر شائع في الدول التي تشهد تطويرًا مستمرًا في نظم التسجيل الحيوي.

أسباب وفيات الرضع طبية

وأكد عبد الغفار أن أكثر من ثلثي وفيات الرضع تحدث خلال الشهر الأول من العمر، وهي فترة حديثي الولادة، وترتبط أساسًا بأسباب طبية مثل:

الولادة المبكرة

انخفاض وزن المولود

التشوهات الخلقية

مضاعفات ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، مثل متلازمة ضيق التنفس الوليدي

وشدد على أن هذه الأسباب لا ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية أو بتكاليف الخدمات الصحية كما يروج.

متحدث الصحة: لا وجود لأوبئة غامضة

ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة ما يشاع عن انتشار فيروسات أو أوبئة غامضة بين الأطفال، مؤكدًا أن الأمراض التنفسية تخضع لنظم ترصد وبائي نشطة، ولم تُسجل أي مؤشرات علمية على ظهور فيروسات غير معروفة، وأن الحالات المرصودة تقع ضمن النطاق الموسمي الطبيعي للأنفلونزا والفيروسات التنفسية.



أكد عبد الغفار أن الطرح المتداول حول هذا الملف يعتمد على قراءة غير دقيقة للأرقام، وخلط بين التسجيل الإحصائي والتحليل الصحي، مشددًا على أن الأدلة العلمية والتقديرات الدولية تؤكد أن الاتجاه العام لمعدلات وفيات حديثي الولادة والرضع في مصر هو اتجاه تنازلي.

