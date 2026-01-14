أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والبيض واستقرار الدولار.. كبرى شركات الحديد ترفع أسعارها بداية من غد الخميس.. والبورصة تخسر 43 مليار جنيه

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.27 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.27 جنيه للشراء.

47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.27 جنيه للشراء.

47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

بلومبرج: كبرى شركات الحديد في مصر ترفع أسعارها بداية من غد الخميس

كشفت الشرق بلومبرج، أن شركات إنتاج الحديد في مصر، قررت رفع أسعار الحديد رسميا اعتبارا من غد الخميس، وذلك بعد فترة من التراجعات السعرية التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت، أن التحرك الجديد في الأسعار جاء مدفوعا بنفاد المخزون المتراكم لدى المصانع، وهو المخزون الذي دفع الشركات الكبرى في نوفمبر الماضي إلى خفض الأسعار بنسب تجاوزت 10%، في محاولة لتنشيط المبيعات والحفاظ على حصصها السوقية.

تفصيلات الزيادات السعرية

تصدرت مجموعة السويس للصلب قائمة الزيادات من حيث النسبة، تلتها شركة حديد عز من حيث القيمة السعرية، حيث قررت رفع سعر طن حديد التسليح بنسبة 8.1%، ليصل إلى 37,000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر جرام الذهب، واصل سعر جرام الذهب، ارتفاعه بقيمة 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7060 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6180 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5300 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49440 جنيها في محلات الصاغة.

رئيس الرقابة المالية: وثيقة سند الملكية تدعم استراتيجية تصدير العقار

حل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضيفًا في أولى حلقات برنامج "تليفزيون الهيئة" -أحدث إصدارات المركز الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية- في لقاء تناول تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وأهميتها للاقتصاد وتحديدًا في مستهدفات الدولة بشأن عملية تصدير العقار.

وأوضح الدكتور محمد فريد، في حواره مع تليفزيون الهيئة الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مفهوم "سند الملكية " بصفة عامة هو ما يفيد بامتلاك الشخص لأصل ما؛ ففي حالة خطوط الإنتاج تتمثل في الفواتير التي تُثبت الملكية وتُدرج في القوائم المالية، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل "قيمة الشهرة" عند شراء شركة لأخرى فتُثبت في القوائم المالية، أما في السيارات فتتمثل في الرخص، وفي العقارات تكون من خلال التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.

مقترح لتأسيس مصرف "سوري - مصري" لدعم الشراكة الاقتصادية وإعادة الإعمار

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن دراسة مقترح لتأسيس مصرف سوري-مصري مشترك، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية لقيادة الزخم في مسار عودة العلاقات بين البلدين، وذراعًا ماليًا أساسيًا لدعم التعاون الاقتصادي المتنامي بين دمشق والقاهرة.

تأسيس مصرف سوري-مصري مشترك

وأكد الحصرية، أن القطاع المصرفي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز التبادل التجاري عبر تفعيل قنوات الدفع وتسهيل عمليات التمويل والتسويات التجارية، بحسب الشرق بلومبرج.

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم، شهدت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 119 جنيها و124 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 121 إلى 126 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

43 مليار جنيه خسائر، ضربة موجعة لـ البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

البنك الأوروبي يدعم صندوق استثمار شمال أفريقيا لتعزيز نمو القطاع الخاص المصري

يوفر البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال ذراعه التنموية "البنك الأوروبي للاستثمار في العالم"، استثمارا في الأسهم يبلغ 80 مليون دولار لصالح صندوق استثمار شمال أفريقيا الثالث الخاص بشركة "آر إم بي في" (RMBV) لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص واستدامتها في مصر وذلك في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية خلال فعالية أقيمت في القاهرة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، وجلسومينا فليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وأحمد بدر الدين، الشريك الإداري في شركة "آر إم بي في".

الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث سمالوط

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لأسرة كل متوفى بحادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024.

وأعرب فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.

وجه رئيس الهيئة العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم، لصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت.

وتتضمن تغطية الوثيقة عن المجمعة الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

البريد المصري يعلن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

أعلن البريد المصري أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق ١٨ يناير عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم "السكن البديل" من خلال ٥٠٠ مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

منصة مصر الرقمية

وأكد البريد المصري أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن يتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة.

كما يوضح البريد المصري أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة.

تعرف على تطبيق وزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتلقي الشكاوى

تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل) (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.

وقالت وزارة الصناعة ، إن التطبيق يستهدف ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة او الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد.

تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة المشاط

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو)، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، ومحمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

تعزيز بيئة ريادة الأعمال

وتعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه.

وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصربوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًالتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، والدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.

التمثيل التجاري المصري يعزز التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد

عقد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإمداد والتموين الطبي وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات الطبية ذات الأولوية.

توطين الصناعات الطبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في دعم توطين الصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز تنافسية المنتج الطبي المصري، والاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لفتح أسواق جديدة للصادرات الطبية المصرية، والترويج للإمكانات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

الرقابة المالية تلزم الشركات بقيد أسهمها لدى "مصر للمقاصة" قبل نهاية مارس المقبل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.

وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.

رشا عبد العال: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إنشاء مراكز خدمات متميزة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة والتي تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل الضريبي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يحقق السرعة والكفاءة ويضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.

مراكز الخدمات الضريبية المتميزة

وأوضحت، أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، قائمًا على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد، باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ومن خلال إجراءات مبسطة وسريعة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، وزيادة رضا الممولين، وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.

وأضافت، أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة لا يقتصر على الشكل العصري فقط، بل يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تُراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدة أن الهدف هو بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي.

حزمة متكاملة من الخدمات

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هذه المراكز تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، وخدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.

وأوضحت، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يُعد أحد الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة، حيث يتم توظيفه في توجيه الممولين داخل المركز، وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات، فضلًا عن دعم الموظف الضريبي بأدوات ذكية تساعده على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.

وزير المالية السعودي: الاستثمار في المعادن يتطلب انضباطا عاليا لمواجهة ضبابية الاقتصاد العالمي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن الاستثمار في قطاع المعادن الاستراتيجية يحتاج إلى انضباط عالٍ، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضبابية متزايدة بفعل تباطؤ النمو وتشديد السياسات النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي حديثه خلال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، أشار الجدعان إلى أن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال بعيدة عن اليقين، رغم ما وصفه ببعض التيسير في سياسات البنوك المركزية، مضيفا أن مستوى أسعار الفائدة لا يزال مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح أن قطاع التعدين بطبيعته يستدعي قرارات طويلة الأجل، مما يفرض على المستثمرين التزاما صارما بالاستقرار والتخطيط، مؤكدا أن هذا القطاع لا يتحمل التسرع، بل يكافئ من يتحرك فيه برؤية استراتيجية.

وأشار الجدعان إلى أن عددا متزايدا من الدول بات يصنف المعادن ضمن أولويات أمنه الاقتصادي، ما يعزز فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول المستضيفة والمستثمرين الدوليين، لكنه شدد على أن هذه الفرص لن تكون متاحة للجميع، بل لمن يتحلون بالانضباط ويحسنون اختيار الأسواق والمعادن.

حسن الخطيب يناقش مع رئيس "سكاتك" خطط الشركة لزيادة وتنويع استثماراتها في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلًّا من إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، وتيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لبحث خطط شركة سكاتك للتوسع في استثماراتها بالسوق المصري، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة.

حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

استعرض اللقاء مشروعات التعاون بين مصر وشركة سكاتك فى مجال الطاقة الشمسية، وبما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في دعم جهود مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المستهدف بحلول عام 2030.

وأكد حسن الخطيب أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، موضحًا أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وبنية أساسية مؤهلة لاستيعاب مشروعات كبرى في هذا المجال.



