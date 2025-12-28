وزير الشباب والرياضة يطمئن على حالة حسن علي نجم الترسانة السابق

18 حجم الخط

اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد، على الحالة الصحية للكابتن حسن علي، حارس مرمى فريق الترسانة في سبعينيات القرن الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تقديم أفضل رعاية صحية لـ حسن علي، موجّهًا اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر وتقديم كل أوجه الدعم والعلاج اللازم لضمان سرعة تعافيه.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة والسكان، ولإدارة معهد ناصر الطبي، وللفريق الطبي المعالج، لما يبذلونه من جهود مخلصة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، والتعامل المهني مع حالة حارس الترسانة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة الدائم على متابعة صحة الرياضيين القدامى، وتقديم الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من إسهامات بارزة في تاريخ الرياضة المصرية.

أشرف صبحي يلتقي منتخب اليد قبل المشاركة ببطولة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

وعلى صعيد آخر التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ منتخب اليد للرجال خلال معسكرهم بمجمع صالات حسن مصطفي الدولي، بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للمنتخب، واللاعبين.

يأتي اللقاء في إطار الاستعدادات المكثفة لمشاركة منتخب اليد في بطولة إسبانيا الدولية الودية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026 في رواندا.

أشرف صبحي يلتقي منتخب اليد قبل المشاركة في بطولة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

حيث حرص وزير الشباب والرياضة على دعم وتحفيز لاعبي منتخب اليد والجهاز الفني، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدرات المنتخب الوطني على الظهور بصورة مشرفة، ومواصلة الإنجازات التي حققتها كرة اليد المصرية على المستويين القاري والدولي، باعتباره نموذج يحتذى به في كل الألعاب.

أشرف صبحي يلتقي منتخب اليد قبل المشاركة في بطولة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات الوطنية، وتوفر لها كافة سبل الدعم، من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن المشاركة في بطولات ودية قوية مثل بطولة إسبانيا الدولية تمثل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

وأعرب لاعبو منتخب اليد والجهاز الفني عن تقديرهم للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية في المنافسة بقوة على لقب البطولة الأفريقية، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ برنامج الإعداد والوصول لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.