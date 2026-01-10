تعرف على دور وزارة الاتصالات فى دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

18 حجم الخط

يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحدا من أبرز القطاعات نموا في مصر خلال عام 2025 حيث شهد تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وجاء هذا التطور نتيجة ثمرة التوسع فى تنفيذ المشروعات التكنولوجية ومنها دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة التي نستعرض خلال السطور التالية أبرز ملامحها:

دعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة

- التوسع فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز جديدة ليصل عددها إلى 24 مركزا فى 21 محافظة لتمكين الشباب والمبتكرين والمهنيين المستقلين ودعم منظومة ريادة الأعمال فى مجالات التكنولوجيا.

ولقد شملت أنشطة دعم الابتكار التكنولوجى ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز نموها عبر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية خلال عام 2025؛ بناء قدرات أكثر من 62 ألف متدرب، وتدريب 14368 شاب وشابة على مهارات العمل المستقل، وتقديم الدعم التقنى والفنى لنحو 7146 رائد أعمال و961 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الجهود عن توفير نحو 1240 فرصة عمل وتأسيس 132 شركة جديدة.

كما تم توفير تمويلات بقيمة 47.92 مليون دولار لدعم نمو واستدامة هذه الشركات فى سوق تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

إطلاق مسابقة ديجيتوبيا

-إطلاق النسخة الأولى من مسابقة "ديجيتوبيا" "DIGITOPIA" بهدف اكتشاف المواهب المصرية فى مجالات الإبداع الرقمى على مستوى الجمهورية فى الفئات العمرية من 10 سنوات وحتى 35 عاما وذلك من خلال التنافس على ابتكار حلول رقمية تسهم فى معالجة التحديات المجتمعية عبر مسارات المسابقة الثلاثة: حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.

وتعد "ديجيتوبيا" أكبر مسابقة معلوماتية فى مصر حيث جذبت منذ انطلاقها أكثر من 25 ألف مبتكر شكلوا أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية.

وحصل الفائزون على جوائز تجاوزت 10 ملايين جنيه، تشمل الجائزة الكبرى التى تصل إلى مليون جنيه فى كل مسار، بالإضافة إلى الجوائز العينية والمالية لباقى الفرق.

