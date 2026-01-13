المشاط ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يطلقان كتابا يوثق شراكتهما الاستراتيجية

18 حجم الخط

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كتابًا مصورًا تحت عنوان «تشكيل المستقبل» - Shaping Tomorrow، يوثق التعاون البناء بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، من خلال صور متنوعة للمشروعات المختلف والمستفيدين منها.

ويسلط الكتاب الضوء على مسيرة التعاون المشترك في دعم مشروعات تنموية تسهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر، ومن خلال مجموعة مختارة بعناية من الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصور المصري جلال المسيري، يقدم الكتاب سردًا بصريًا إنسانيًا يعكس حسًا فنيًا مرهفًا وقدرة على توثيق الواقع اليومي للناس وتأثير التنمية على حياتهم.

وعقب الإطلاق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط قائلة «إن التقدم لا يُقاس بالوعود، بل بالشراكات، وبما نبنيه معًا، وبالأثر الحقيقي على حياة الناس من خلال التنمية الاقتصادية والنمو.

ويعكس هذا الكتاب هذه الطموحات بلغة إنسانية، مبرزًا الأثر الواقعي مشروعات صُممت بعناية، وقامت على التعاون ووضوح الهدف».

وقالت جيلسومينا فيجليوتي، «تجسّد الصور الواردة في هذا الكتاب حوارًا بصريًا بين ما تم إنجازه على أرض الواقع وبين حياة الناس التي تأثرت بهذا العمل.

فمنذ عام 1979، يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم مصر في مسيرتها إلى الأمام، ويعكس هذا الكتاب ملامح المرحلة التي تتجه إليها البلاد اليوم، حيث يصبح التقدم ملموسًا والأثر حقيقيًا».

