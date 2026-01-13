وزير الاستثمار ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدون مربع "الوزارات" بوسط البلد

18 حجم الخط

قامحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمربع الوزرات بمنطقة وسط البلد والذي يضم عدد من مباني الوزارت من بينها وزارة الإسكان، والانتاج الحربي، والتموين، والعدل.

يأتي ذلك لبحث استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وتأتي أعمال تطوير مربع الوزارات واستغلالها بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة،

- حسن الخطيب: هدفنا تعظيم العائد من الأصول

و قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال الصندوق السيادي هو العمل على تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص بحق انتفاع وتظل الملكية للدولة.

وزير الاستثمار: تطوير مبنى وزارة الداخلية هو "النواة" لتحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية وثقافية

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثماران مبني وزارة الداخلية هو النواة لهذه المشروع من خلال تحوليه لمشروع فندقي وثقافي ويجري العمل على دراسة استكمال تطوير باقي مباني الوزرات

وأوضح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مربع الوزارات انتهت كافة الدراسات الخاصة باستغلال مبانيه ودراسة تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية، مشيرا إلى أنه جاري تسليم المباني للصندوق السيادي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تعاون وتنسيق تام بين كل الجهات ومن بينها محافظة القاهرة من أجل سرعة استغلال هذه الإصول وانهاء الاجراءات المرتبطة بذلك

وبين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الجهود تتوازي مع جهود تطوير منطقة وسط القاهرة حيث أن الشركة القابضة للتأمين، التابعة للصندوق السيادي، يتبعها ٣٠٠ مبني في القاهرة الخديوية وفي الإسكندرية وهذه المباني ليست للبيع والغرض تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع

وأشار إلى أنه وجه شركة مصر لادارة الأصول العقارية لتطوير المباني حتى تكون جاهزة للاستغلال.

اللواء خالد فودة: جهود حثيثة لتطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات لضمان أفضل استغلال للمباني التراثية.

وقال اللواء خالد فودة: إن هناك مجهود كبير من خلال محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط المدينة وان مربع الوزارات من المشروعات المهمة الجاري العمل عليها لضمان استغلال هذه الأصول.

إبراهيم صابر: الاستثمار الأمثل للمقرات يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة بالتعاون مع الصندوق السيادي

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن استثمار منطقة وسط البلد في القاهرة الخديوية، والاستثمار الأمثل لمقار هذه الوزارات يأتي في اطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، والاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال الصندوق السيادي.

وأوضح المحافظ أنه يجري التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارت والجهات المعنية، وذلك من أجل العمل على حل أي معوقات وبشكل يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة ستقدم كل الدعم المطلوب اللازم لتسهيل الاستثمار في هذه المقرات.

وأكدت نهى خليل القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، أن هناك تعاون بين الصندوق السيادي ومحافظة القاهرة ح لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين ودراسة العروض لضمان أفضل استغلال لها وبشكل يعظم العائد منها لصالح الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.