وزير الزراعة ورئيس "حماية المنافسة" يبحثان مع اتحاد الدواجن آليات ضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وسبل استقرار الأسواق المحلية لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المجلس، أن الدولة تولي قطاع الدواجن أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، مشيرا الى أن الهدف من اللقاء هو حماية حرية المنافسة وضمان استقرار سوق الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج لاستمرار الإنتاج، وحق المستهلك في الحصول على تلك السلع بأفضل جودة وسلعة بأسعار عادلة.

ومن جانبه، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن جهاز حماية المنافسة يراقب بدقة كافة حلقات التداول في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك، وأشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية المنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

واستعرض اللقاء جهود الدولة في توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمل بالمزارع، كما تم بحث سبل تقليل الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك النهائي من خلال رقابة الأسواق، إضافة الى مناقشة تقديم تسهيلات للمنتجين لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين التزامهم بالعمل مع الوزارة والجهاز لضمان حرية المنافسة ولتوفير المنتجات بأسعار تنافسية تحدد بشكل فردى من قبل المنتجين وفقًا لاقتصاديات تعبر عن آليات السوق من عرض وطلب، مع السعي لزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

