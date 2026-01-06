التمثيل التجاري: 40 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا خلال 2024

18 حجم الخط

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية–البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والتي يتولى جهاز التمثيل التجاري أمانتها التنسيقية.

كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح مناقشتها خلال أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها.

وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفته بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبخاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري–البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، وقال رئيس التمثيل التجاري المصري : إن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024

وأشار التمثيل التجاري المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال العام نفسه، مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري ، أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، جاءت في مقدمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تليها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين تصدرت الجرارات قائمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي.

شارك في الاجتماع كل من: يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، الوزير المفوض التجاري نها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثاني التجاري ماجد مجدي مسئول ملف بيلاروسيا بالإدارة.

