الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاتصالات: نستهدف 9 مليارات دولار صادرات رقمية بحلول 2028

وزير الاتصالات, فيتو
وزير الاتصالات, فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بإعداد جيل من الشباب قادر على إحداث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا القطاع أصبح شريكًا أساسيًا في الصراعات الدولية بين القوى العظمى.

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة: إن أي قطاع في الدولة لا يمكن أن يتقدم دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لمبادرة الرواد الرقميون.

 

صادرات مصر الرقمية تتضاعف إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار بحلول 2028

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن صادرات مصر الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفعها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، ضمن خطة لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة عالميًا وزيادة العائد الاقتصادي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تدريب الشباب وتأهيلهم للمنافسة العالمية ضمن مبادرة الرواد الرقميون

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عددًا ضخمًا من الشباب الذين يحتاجون إلى تأهيل وتدريب مكثف في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن مبادرة الرواد الرقميون مفتوحة لكل التخصصات، وتبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يصبح قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، بهدف خلق كوادر مدربة قادرة على شغل هذه الفرص، مع التركيز على التدريب العميق والمتكامل لتأهيل الشباب بشكل حقيقي للمنافسة العالمية.

التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من جميع القطاعات وشرط أساسي للتقدم

وأكد الوزير أن التكنولوجيا متداخلة في جميع قطاعات الدولة، وأن أي قطاع يسعى للتقدم لا يمكنه الاستغناء عن تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية بشكل مستمر لضمان جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والعالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الاتصالات عمرو طلعت صادرات مصر الرقمية السيسي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة الرواد الرقميون مصر الرقمية الحكومة

مواد متعلقة

30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم فى إطار تنفيذ مبادرة "الرواد الرقميون"

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يفض دور الانعقاد لمجلس النواب.. يوجه الحكومة بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًّا.. يهنئ البابا والأقباط بعيد الميلاد.. ويستقبل وزير الخارجية السعودي ووفد الفيفا

وزير الاتصالات يتفقد أجنحة معرض الرواد السنوى لهواة جمع الطوابع 2026

التموين تطلق 9 خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية
ads

الأكثر قراءة

ريال مدريد وبرشلونة يتعادلان 2-2 بعد مرور 60 دقيقة (صور)

نهائي السوبر الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع برشلونة 2-2 في شوط أول مثير

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

سموحة يخطف فوزا قاتلا من حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

غارات جوية على إقليم النيل الأزرق، الجيش السوداني يقصف عربات تقل مرتزقة قرب حدود إثيوبيا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب العراق

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخلع دون رغبة الزوج حلال؟ عالم أزهري يوضح

محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية