وزير الاتصالات: نستهدف 9 مليارات دولار صادرات رقمية بحلول 2028

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بإعداد جيل من الشباب قادر على إحداث طفرة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا القطاع أصبح شريكًا أساسيًا في الصراعات الدولية بين القوى العظمى.

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة: إن أي قطاع في الدولة لا يمكن أن يتقدم دون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دقيقة ودائمة من الرئيس السيسي لمبادرة الرواد الرقميون.

صادرات مصر الرقمية تتضاعف إلى 7.4 مليار دولار ونسعى لتحقيق 9 مليار دولار بحلول 2028

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن صادرات مصر الرقمية تضاعفت إلى 7.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفعها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، ضمن خطة لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة عالميًا وزيادة العائد الاقتصادي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تدريب الشباب وتأهيلهم للمنافسة العالمية ضمن مبادرة الرواد الرقميون

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عددًا ضخمًا من الشباب الذين يحتاجون إلى تأهيل وتدريب مكثف في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن مبادرة الرواد الرقميون مفتوحة لكل التخصصات، وتبدأ مع المتدرب من نقطة الصفر حتى يصبح قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي.

وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لتوفير 75 ألف فرصة عمل للشباب، بهدف خلق كوادر مدربة قادرة على شغل هذه الفرص، مع التركيز على التدريب العميق والمتكامل لتأهيل الشباب بشكل حقيقي للمنافسة العالمية.

التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من جميع القطاعات وشرط أساسي للتقدم

وأكد الوزير أن التكنولوجيا متداخلة في جميع قطاعات الدولة، وأن أي قطاع يسعى للتقدم لا يمكنه الاستغناء عن تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تأهيل الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية بشكل مستمر لضمان جاهزيتهم لسوق العمل المحلي والعالمي.

