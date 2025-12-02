تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين

18 حجم الخط

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور ديلي ألاكي ، وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك فى مجال التعدين وآفاق تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في اطار علاقات الشراكة بين مصر ونيجيريا وما تشهده من زخمٍ متنامي في كافة المجالات، وعلى هامش زيارة بعثة الأعمال المصرية البريطانية إلى لندن.

وتم خلال اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا في قطاع التعدين، كما جرى التشاور وتبادل الرؤى حول عمليات تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمار التي يشهدها البلدان، ويشمل ذلك الإصلاحات المختلفة والسياسات الداعمة للإستثمار وتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات الناشئة والمتوسطة، وجذب مزيد من الاستثمارات للكشف عن الثروات المعدنية واستغلالها اقتصاديًا، وكذلك مناقشة الرؤي حول سبل تشجيع صناعات القيمة المضافة للمعادن وإجراء عمليات تصنيع للخامات المستخرجة .

تبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا في مجالات التعدين

وخلال اللقاء، وجه الوزير دعوة للوزير النيجيري للمشاركة في منتدى التعدين المصري المقرر عقده في سبتمبر 2026، تأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعميق الشراكات المصرية الافريقية.

واختتمت المباحثات بالتأكيد على قوة الروابط بين مصر ونيجيريا، والالتزام بتحويل الزخم الإيجابي في العلاقات السياسية والاقتصادية إلى فرص ملموسة في قطاع التعدين تخدم مصالح البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.