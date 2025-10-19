وزير المالية السعودي: رؤية 2030 تساهم في قيادة التحول الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي

اختتمت في واشنطن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2025، والتي ناقشت على مدى أسبوع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة تجمع بين التحديات والفرص.

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

وشارك وزير المالية السعودي محمد الجدعان في سلسلة من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، حيث أكد خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالغرفة التجارية الأمريكية أن الاقتصاد السعودي يبرز كنموذج للصمود والنمو المستدام، رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا، بحسب وكالة بلومبرج.

أهداف "رؤية السعودية 2030"

وفي جلسة المجلس الأطلسي، أشار الجدعان إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" التي تقود عملية التحول الاقتصادي الطموح، مؤكدا أن الجهود في المملكة تتوحد خلف رؤية استراتيجية واضحة.

كما ناقش الوزير خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، أهمية استئناف التعاون مع سوريا بعد تسوية متأخراتها، معتبرًا ذلك خطوة محورية تدعم التنمية الإقليمية.

وفي سياق متصل، حذر الجدعان خلال اجتماع وزراء مالية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مع مديرة صندوق النقد الدولي، من تفاقم التحديات الناتجة عن تداخل الصدمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وإعادة هندسة سياسات النمو.

ولم يغب دور التكنولوجيا عن النقاشات، حيث شدد الوزير في جلسة صندوق النقد الدولي حول "تعزيز نمو الإنتاجية في العصر الرقمي" على أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والموارد البشرية.

كما دعا الجدعان خلال اجتماع الطاولة المستديرة العالمية للديون السيادية إلى تبني سياسات مالية مبتكرة وتكثيف التعاون لتعزيز المرونة الاقتصادية العالمية.

وفي إطار اجتماع وزراء مجموعة العشرين، أكد أن الحل للتحديات الاقتصادية يكمن في إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف وليس الانعزال عنه، لضمان استقرار الاستثمارات طويلة الأجل.

من جهة أخرى، جدد الوزير في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي التزام المملكة بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها التنموية والإنسانية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الجدعان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين وقيادات مالية، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك ومستجدات الاقتصاد العالمي.

