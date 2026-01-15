الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

لو هتشتري شقة، خطوات التنازل ونقل عقود ملكية عدادات الكهرباء

خطوات التنازل ونقل
خطوات التنازل ونقل عقود ملكية عدادات الكهرباء، فيتو
قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء أو التنازل عن العداد أو تغيير المالك، وذلك في حالات بيع وشراء العقارات أو الشقق السكنية أو التنازل عنها للغير.


خطوات التنازل ونقل ملكية عدادات الكهرباء

وأوضحت الشركة أن يتم التنازل عن ملكية عدادات الكهرباء من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين السكنية وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.


وأوضحت الشركة أنه يمكن التنازل عن العداد من صاحب العداد لآخر بشرط أن يكون لنفس العين، ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد وهي كالتالي:

- مستند حيازة العين (ملكية أو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية في ما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

وأشارت الشركة إلى أن حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلًا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.

وقالت الشركة إنه في حالة وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثة وتنازل موثق من الورثة مع إحضار الأصل للاطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

