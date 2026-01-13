حملات تموينية بدمياط تضبط 45 مخالفة في يوم واحد

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات تموينية موسعة، تحت إشراف مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بجميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط،



تشديد الرقابة على المخابز ومستودعات البوتاجاز

استهدفت الحملات إحكام الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، ومستودعات البوتاجاز، لضمان توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، والالتزام بتوزيع الحصص المقررة، والحد من أي ممارسات غش أو تلاعب في الدعم.



45 محضرا تموينيا في يوم واحد



أسفرت الحملات التي نُفذت يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026 عن تحرير إجمالي 45 محضرا تموينيا، تنوعت بين مخالفات بالمخابز والأسواق.



مخالفات المخابز.. نقص وزن وتصرف في الدقيق

حملات تموينية علي الاسواق بدمياط



في مجال المخابز، تم تحرير 18 محضرا، شملت 7 محاضر لنقص وزن الخبز، و4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ومحضر تصرف في 95 شيكارة دقيق مدعم، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل، بالإضافة إلى محضر لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، ومحضر سلعة مجهولة المصدر عبارة عن طن دقيق سياحي، وتم التحفظ على المضبوطات.



الأسواق تحت المجهر.. ضبط غش تجاري وسلع غير مطابقة



وفي مجال الأسواق، جرى تحرير 27 محضرا، منها 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضران لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، ومحضران لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن مخزن.

كما تم تحرير 4 محاضر غش تجاري، شملت ضبط كميات من المواد الغذائية غير المطابقة، منها 10 كيلوجرامات عجينة حواوشي، و14 كيلوجرام مجزآت فراخ، و14 كيلوجرام لحوم مفرومة، إضافة إلى 14 كيلوجرام كبدة، و13 كيلوجرام مفروم، و38 دجاجة كاملة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.



توجيهات باستمرار الحملات وعدم التهاون



وأكد الأستاذ مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، على استمرار تكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو حقوقهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على استقرار الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

