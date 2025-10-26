تحرير 770 محضرًا في حملات تموينية بأسواق الشرقية

أكد السيد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، على تكثيف الجهود الرقابية في جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الأسواق والمخابز والمطاحن، بهدف ضبط حركة السوق ومنع حدوث أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين.

وأضاف أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.

تحرير 561 محضر ضد مخابز الشرقية

حيث قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بشن حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 770 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ففي مجال المخابز البلدية والسياحية والمطاحن تم تحرير 561 محضرًا شملت 152محضرًا لنقص وزن رغيف الخبز و143 محضرًا لمخالفة المواصفات و9 محاضر لتصرف وتجميع في الدقيق البلدي و6 محاضر توقف عن الإنتاج دون عذر و248محاضر متنوعًة أخرى، كما تم تحرير 3 محاضر لمخابز تعمل بدون ترخيص.

تحرير 209 محضرا للاسواق السلع الغذائية

و في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية تم تحرير 209 محضرًا تضمنت 26 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرًا واحدا لسلع منتهية الصلاحية بالاضافة الى تحرير 18 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر. و13محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي و6 محاضر بوتاجاز 13 محضرًا للحوم ومنتجاتها، فضلا عن 12 محضرًا لتجار تموين مخالفين و11محضرًا لممارسة النشاط بدون ترخيص تجاري.بالاضافة الى 109 قضايا متنوعة.

مواصلة الحملات لضبط الاسواق والمخابز

وأكد السيد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مختلف الأنشطة التموينية والرقابية لضمان توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة.

