الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 770 محضرًا في حملات تموينية بأسواق الشرقية

تموين الشرقية:حملات
تموين الشرقية:حملات مكثفةلضبط المخالفين وتحرير770محضرا

أكد السيد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، على تكثيف الجهود الرقابية في جميع الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى الأسواق والمخابز والمطاحن، بهدف ضبط حركة السوق ومنع حدوث أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين. 

وأضاف أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.

تموين الشرقية يضبط 4.5 طن دقيق مهرب

تحرير 561 محضر ضد مخابز الشرقية 

حيث قامت الأجهزة الرقابية بالمديرية بشن حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 770 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ففي مجال المخابز البلدية والسياحية والمطاحن تم تحرير 561 محضرًا شملت 152محضرًا لنقص وزن رغيف الخبز و143 محضرًا لمخالفة المواصفات و9 محاضر لتصرف وتجميع في الدقيق البلدي و6 محاضر توقف عن الإنتاج دون عذر و248محاضر متنوعًة أخرى، كما تم تحرير 3 محاضر لمخابز تعمل بدون ترخيص.

تحرير 209 محضرا للاسواق السلع الغذائية 

و في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية تم تحرير 209 محضرًا تضمنت 26 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرًا واحدا لسلع منتهية الصلاحية بالاضافة الى تحرير 18 محضر لحيازة سلع مجهولة المصدر. و13محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي و6 محاضر بوتاجاز 13 محضرًا للحوم ومنتجاتها، فضلا عن 12 محضرًا لتجار تموين مخالفين و11محضرًا لممارسة النشاط بدون ترخيص تجاري.بالاضافة الى  109 قضايا متنوعة.

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

مواصلة الحملات لضبط الاسواق والمخابز 

وأكد السيد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية تواصل جهودها المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية على مختلف الأنشطة التموينية والرقابية لضمان توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيد حرزالله وكيل وزارة التموين النجارة الداخلية محافظة الشرقية تحرير 770 محضرا الاسواق والمخابز حقوق المواطن وصول الدعم لمستحقيه

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

تموين الشرقية يضبط 4.5 طن دقيق مهرب

تموين الشرقية تضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر

تموين الشرقية يشن حملة تموينية مكثفة بكفر صقر

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية