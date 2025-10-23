ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسلع غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 208 محاضر تموينية متنوعة، خلال حملات رقابية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار أربعة أيام، استهدفت المخابز والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من الغش التجاري وضبط الأسعار، وضمان توافر سلع آمنة وجودة مناسبة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبقالين التموين، ومنافذ “جمعيتي”.

ضبط 465 كيلوجرامًا من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن ضبط 465 كيلوجرامًا من اللحوم ومشتقاتها والفراخ والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و500 كيلوجرام من السكر و500 كيلوجرام من الأرز ناقص الوزن، و408 عبوات عصير مجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و5 جالونات بلاستيكية بدون بيانات.

كما تم تحرير 8 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر المقرر، وضبط 2 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، و5 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر بيع أسطوانات بأزيد من السعر، و4 محاضر لعدم حمل سجل التفتيش، بالإضافة إلى 29 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمطاعم والمقاهي.

تحرير 138 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز

وفي مجال المخابز، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 138 محضرًا متنوعًا، شملت نقص وزن، ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، وغلقًا بالأقفال الحديدية، وتوقفًا جزئيًا، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار الحملات التموينية المفاجئة والدورية بجميع المراكز والقرى لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس قوت وصحة المواطنين أو تضر باستقرار الأسعار، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

كما ناشد المحافظ المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

