الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط

ضبط المخالفات، فيتو
ضبط المخالفات، فيتو
18 حجم الخط

قامت إدارة تموين العياط، بتنفيذ حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية والأنشطة التجارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير مديرية التموين السيد بلاسي، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، وبناءً على خط السير المعتمد من مدير الإدارة.

ترأس الحملة المهندسة هند سعيد سيد مدير إدارة تموين العياط، وعلاء شوقي رئيس قسم الرقابة، بمشاركة محمد عبد الغفار وأيمن محيي الدين مفتشي التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر للمخابز والأنشطة التجارية، و2 محاضر لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، و2 محاضر لنقص وزن الرغيف، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر لعدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات الإنتاج، و4 محاضر توقف عن الإنتاج بدون مبرر.

 

محاضر الجنح التموينية

كما تم تحرير محضر بتجميع وتهريب الدقيق حيث تم ضبط 16 جوال دقيق بلدي مدعم وزن 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء

ومحضر لإدارة مصنع حلويات بدون ترخيص: ضبط 250 كجم سكر، و200 كجم دقيق، و220 كجم جلوكوز بدون فواتير.
وأكدت إدارة تموين العياط استمرار الحملات التموينية على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأنشطة التجارية الحملات التموينية المخابز البلدية السوق السوداء دقيق بلدى مدعم

مواد متعلقة

سائق قلبه ميت، ضبط توك توك يسير في أرقي أحياء الدقي (صور)

محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة بمناطق أعمال مترو الهرم (صور)

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات في شوارع العياط (صور)

المركز القومي للبحوث ينظم غدا المنتدى الثالث لنخيل البلح

خطوات علمية للوقاية من الأنيميا، نصائح يقدمها خبراء المركز القومي للبحوث

انضمام محافظة الجيزة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو 2025

بعد المعاينة، تجديد تراخيص 9 محطات لتسمين الدواجن بالواحات البحرية

تنسيق حكومي جديد بين البيئة والكهرباء.. تعاون بين الوزارتين لحماية التنوع البيولوجي.. التزام كامل بمعايير مواجهة التغير المناخي واستراتيجية التحول الطاقي

الأكثر قراءة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

الكونغو الديمقراطية يفوز على نيجيريا بركلات الترجيح ويصعد للملحق العالمي للمونديال

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل والصعوبات

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

المزيد
الجريدة الرسمية