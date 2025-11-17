ضبط 16 جوال دقيق مدعم وإغلاق مخابز مخالفة في حملة تموينية موسعة بالعياط

18 حجم الخط

قامت إدارة تموين العياط، بتنفيذ حملة رقابية موسعة على المخابز البلدية والأنشطة التجارية، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير مديرية التموين السيد بلاسي، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات، وبناءً على خط السير المعتمد من مدير الإدارة.

ترأس الحملة المهندسة هند سعيد سيد مدير إدارة تموين العياط، وعلاء شوقي رئيس قسم الرقابة، بمشاركة محمد عبد الغفار وأيمن محيي الدين مفتشي التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر للمخابز والأنشطة التجارية، و2 محاضر لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، و2 محاضر لنقص وزن الرغيف، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف، ومحضر لعدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات الإنتاج، و4 محاضر توقف عن الإنتاج بدون مبرر.

محاضر الجنح التموينية

كما تم تحرير محضر بتجميع وتهريب الدقيق حيث تم ضبط 16 جوال دقيق بلدي مدعم وزن 50 كجم قبل بيعها في السوق السوداء

ومحضر لإدارة مصنع حلويات بدون ترخيص: ضبط 250 كجم سكر، و200 كجم دقيق، و220 كجم جلوكوز بدون فواتير.

وأكدت إدارة تموين العياط استمرار الحملات التموينية على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين.

