الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قتلوه داخل الزنزانة لحماية الكبار، شقيق جيفري إبستين يقلب موازين قضية القاصرات

إبستين وترامب، فيتو
إبستين وترامب، فيتو
18 حجم الخط

فجر مارك إبستين، شقيق الملياردير الأمريكى جيفري إبستين المدان فى قضية القاصرات، مفاجأة جديدة حول الواقعة بعد تأكيده عدم انتحار شقيقه فى الزنزانة وفق الرواية الرسمية للسلطات الأمريكية.

شقيق جيفري إبستين يؤكد قتله داخل الزنزانة 

وحسب ما نقلت صحيفة " إندبندنت" البريطانية، قال مارك شقيق جيفري إبستين، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في فبراير المقبل، تثبت أن شقيقه لم ينتحر في زنزانته عام 2019 كما أعلنت السلطات الرسمية، بل قُتل عمدا، وفق قوله.

تشكيك فى  نتائح تشريح جثة جيفري إبستين، فيتو
تشكيك فى  نتائح تشريح جثة جيفري إبستين، فيتو

وتابع مارك: "جيفري قُتل، وستصدر في فبراير المزيد من الحقائق حول نتائج تشريح الجثة لإثبات ذلك". ولم يحدد آلية الإعلان عن المعلومات.

علامات على جثة جيفري إبستين تنسف رواية انتحاره

وأوضح مارك، الذي كان قد عاين جثة جيفري إبستين بنفسه، أن الإصابات التي رآها لا تتوافق إطلاقا مع وضعية الجثة وهي معلقة وقت العثور عليها.

واستند شقيق جيفري إبستين، في شكوكه إلى رأي الدكتور مايكل بادن، وهو طبيب شرعي سابق في مدينة نيويورك، استعان به مارك عند وفاة شقيقه لمتابعة تشريح الجثة، وخلص بادن عام 2019 إلى أن الأدلة "تشير إلى القتل وليس الانتحار".

وتزداد النظريات والشكوك التي تشير، إلى أن جيفري إبستين، تم التخلص منه لحماية شخصيات عالمية وقادة ومسؤولين ارتبطت أسماؤهم بشبكة علاقاته المشبوهة، كما أعربت جيسلين ماكسويل، المتواطئة معه، عن اعتقادها بأنه لم ينتحر.

من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن

جيفري إبستين، وثيقة جديدة تكشف هوية قوادة جلب المراهقات إلى جزيرة الشيطان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيفري أبستين مارك إبستين قضية القاصرات شقيق جيفري إبستين جيفري ق تل جثة جيفري إبستين ابستين

مواد متعلقة

الأمر فظيع، ترامب يعلق على نشر صورة بيل كلينتون بعد ظهورها في ملفات إبستين

العدل الأمريكية: حذف الصور من ملفات إبستين لا علاقة له بترامب

الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ينشرون مواد جديدة حول جزيرة جيفري إبستين (صور)

استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية