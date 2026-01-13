قتلوه داخل الزنزانة لحماية الكبار، شقيق جيفري إبستين يقلب موازين قضية القاصرات

18 حجم الخط

فجر مارك إبستين، شقيق الملياردير الأمريكى جيفري إبستين المدان فى قضية القاصرات، مفاجأة جديدة حول الواقعة بعد تأكيده عدم انتحار شقيقه فى الزنزانة وفق الرواية الرسمية للسلطات الأمريكية.

شقيق جيفري إبستين يؤكد قتله داخل الزنزانة

وحسب ما نقلت صحيفة " إندبندنت" البريطانية، قال مارك شقيق جيفري إبستين، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في فبراير المقبل، تثبت أن شقيقه لم ينتحر في زنزانته عام 2019 كما أعلنت السلطات الرسمية، بل قُتل عمدا، وفق قوله.

تشكيك فى نتائح تشريح جثة جيفري إبستين، فيتو

وتابع مارك: "جيفري قُتل، وستصدر في فبراير المزيد من الحقائق حول نتائج تشريح الجثة لإثبات ذلك". ولم يحدد آلية الإعلان عن المعلومات.

علامات على جثة جيفري إبستين تنسف رواية انتحاره

وأوضح مارك، الذي كان قد عاين جثة جيفري إبستين بنفسه، أن الإصابات التي رآها لا تتوافق إطلاقا مع وضعية الجثة وهي معلقة وقت العثور عليها.

واستند شقيق جيفري إبستين، في شكوكه إلى رأي الدكتور مايكل بادن، وهو طبيب شرعي سابق في مدينة نيويورك، استعان به مارك عند وفاة شقيقه لمتابعة تشريح الجثة، وخلص بادن عام 2019 إلى أن الأدلة "تشير إلى القتل وليس الانتحار".

وتزداد النظريات والشكوك التي تشير، إلى أن جيفري إبستين، تم التخلص منه لحماية شخصيات عالمية وقادة ومسؤولين ارتبطت أسماؤهم بشبكة علاقاته المشبوهة، كما أعربت جيسلين ماكسويل، المتواطئة معه، عن اعتقادها بأنه لم ينتحر.

