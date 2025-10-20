ضبط كمية كبيرة من الحلوى مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت إدارة تموين شبين القناطر بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والمهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

ضبط طن حلويات الأطفال مجهولة المصدر بالقليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و830 كيلوجرامًا من حلويات الأطفال مجهولة المصدر و250 كيلوجرامًا من السكر بدون بيانات تدل على مصدره داخل مصنع حلويات غير مرخص، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر آخر ضد محل منظفات لحيازته 750 لترًا من الصابون السائل المنتج النهائي مجهول المصدر و125 كيلوجرامًا من مادة السلفونيك و50 كيلوجرامًا من ملح الليمون و75 كيلوجرامًا من زهرة الغسيل بدون فواتير أو بيانات توضح مصدرها.

وفي قطاع المخابز، تمكنت الحملة من تحرير سبعة محاضر متنوعة شملت ثلاثة محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لغلق المخابز في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق ومحضرين آخرين لعدم وجود قائمة تشغيل داخل المخابز، كما شملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود، وأسفر المرور عن تحرير محضر ضد أحد المستودعات بسبب الغلق وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي دون توقف لضبط الأسواق وردع المخالفين، مشددًا على أن من يخالف القوانين سيواجه إجراءات صارمة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون غش أو تلاعب، لافتًا إلى أن مديرية التموين بالقليوبية تتابع باستمرار جميع الأنشطة التجارية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار وتطبيق القانون بكل حزم.

