محافظات

تموين دمياط: تحرير 330 محضر مخالفات من المخابز والأسواق خلال أسبوع

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات مكثفة على مدار أسبوع شملت المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ومستودعات البوتاجاز لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت إشراف مجدي عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بالمحافظة. 

94 محضرا في المخابز بين نقص وزن وتجميع دقيق مدعم

وأسفرت الحملات عن تحرير ٩٤ محضرا في المخابز شملت مخالفات نقص وزن الخبز وعدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة أدوات العجين وتجميع دقيق مدعم وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان قائمة التشغيل وضرب وهمي والتصرف في دقيق مدعم وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ميزان حساس ومخابز مغلقة.

 

 

 

 

حملات تموينية علي  المخابز والأسواق والأنشطة التموينية 
221 محضرا في الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة سلع فاسدة

في الأسواق تم تحرير ٢٢١ محضرا شملت عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتشغيل عمالة بدون ترخيص صحي وعرض لحوم مكشوفة وبدال تمويني مغلق وعدم إعلان عن مخزن وعدم إعلان أسعار بالبدال وتم ضبط ومصادرة سلع مجهولة المصدر ودواجن متبلة ومنتجات حلويات فاسدة ومقلدة بالإضافة إلى ضبط تصرفات في سلع تموينية شملت زيت وسكر وتم التحفظ عليها.  

الرقابة تشمل المواد البترولية ومستودعات الغاز

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ١٥ محضرا لعدم إعلان أسعار الغاز والزيوت والشحوم بمحطات الوقود وتؤكد الحملات استمرار الرقابة المكثفة على جميع مدن ومراكز المحافظة.

تحذير ضد المخالفين من وكيل الوزارة 

وشدد مجدي عبدالكريم عامر وكيل الوزارة على تكثيف الحملات التموينية يوميا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو الدعم أو الإضرار بصحة المواطنين مع ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة آمنة.  

