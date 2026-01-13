الأرصاد تكشف مفاجأة سارة عن حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية كانت أقل حدة عن أمس، مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.



وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن درجات الحرارة العظمى فى القاهرة كانت 16 درجة مئوية ولكن مع نشاط الرياح كان سببا فى الشعور بنسبة برد شديدة.



وأضافت أن الساعات القليلة تشهد استقرارا في حالة الطقس والأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، موضحة: " البلاد حاليا فى ذروة موسم الشتاء، وأن درجة الحرارة الصغرى فى القاهرة تصل إلى 10 درجات، وفى المدن الجديدة 7 درجات، وفى الصعيد 5 درجات، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، فدرجة الحرارة العظمى فى القاهرة غدا ستصل إلى 18 درجة، وغد سيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية بسبب توقف نشاط الرياح".



وعن هطول الأمطار، أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على الأماكن الساحلية، وعلى البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، ومن غدا الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل ستشهد حالة الطقس استقرارا ملحوظا مع ارتفاع درجات الحرارة، والشبورة المائية الكثيفة التى تؤثر على الطرق.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة والبرودة الشديدة خلال فترة الليل.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10



