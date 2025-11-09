الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

٢٤٣ مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة خلال حملات ضبط ومراقبة الأسواق

ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو
 تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية "100 عام من الحرب إلى السلام"

مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة يعتمد اللائحة الطبية لخدمات رعاية الطلاب (صور)

التفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق

 وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، خلال الأسبوع الماضي عدة حملات تموينية بنطاق محافظة الإسماعيلية؛ للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة. 

 

نتائج الحملة المكبرة 

 وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن: ضبط ٢٠٠٠ عبوة عصائر وألبان وبسكويت ومياه غازية منتهية الصلاحية، وضبط ٢ طن ونصف دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز؛ بهدف التربح والبيع بالسوق السوداء، وضبط مخبز لقيامه بمبيعات وهمية تقدر بـ ٤/٣ طن دقيق بلدي مدعم.   

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات، فيتو

بالإضافة إلى ضبط ١٤٠ لمبة إنارة مجهولة المصدر، كما ضبط أحد البقالين التموينين لتجميعه ما يقرب من ٢٠٠ زجاجة زيت تمويني مدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط ٣٥ كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

مجال الرقابة على المخابز  

أضاف مدير تموين الإسماعيلية أنه تم تحرير ٦ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ١١ محضرا لعدم وجود لوحة تشغيل بالمخبز، ١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١١ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر توقف عن ممارسة النشاط،  تم تحرير ٥٩ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٥٣ محضر عدم حمل شهادة صحية، ١٣ محضرا لبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعمل أوكازيون بدون تصريح، ٧ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر لعدم تغطية اللحوم الحمراء.

الرقابة على البدالين التمونين  

كما تم تحرير ١٣ محضرا للغلق بدون إذن، ٢٥ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ٣ محاضر لعدم وجود سجل زيارات. 
وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضر خط السير المعتمد لموزعي أسطوانات البوتجاز، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار البوتجاز.                                                                                                                                                                                                                              

