وكيل وزارة التموين بدمياط يفاجئ المخابز بحملة موسعة

فاجأ مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، عددا من المخابز فجر اليوم خلال حملة تموينية موسعة شملت أيضا المرور على الأسواق والمستودعات بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز وتوافر السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.





ضبط مخالفات متنوعة ومصادرة كميات من الدقيق والسلع مجهولة المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط 356 شيكارة دقيق بلدي مدعم بما يعادل نحو 18 طنا الى جانب تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية شملت محاضر نقص وزن وعدم وجود سجلات زيارات او قوائم تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين وغلق مخبز بدون مبرر كما تم تحرير محاضر لعدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتشغيل عمالة بدون شهادات وضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 20 جركن تنر و30 علبة مسامير تم التحفظ عليها بالإضافة إلى محاضر لحوم مكشوفة وغش تجاري بكمية بلغت 9 كيلو لحمة رأس تم التحفظ عليها ومحضر لبقال تمويني مغلق بدون سبب وعدد من محاضر عدم إعلان أسعار الغاز.





قيادات الحملة تؤكد استمرار المتابعة الميدانية

شارك في تنفيذ الحملة مجدي المغلاوي، مدير إدارة التجارة، محمد طلعت مدير الحوكمة، أيمن الأسود، عوض الشربيني ورجال الضبط القضائي، وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية ستستمر بشكل مكثف لضبط المخالفين وردع كل من يحاول التلاعب بقوت المواطنين مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي يتم ضبطها.

