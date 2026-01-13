فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"

18 حجم الخط

تكشف فيتو في عددها الجديد من خلال ملف يرصد نهاية الطبقة الوسطى، ودخول نحو 65 مليون مواطن في دائرة الفقر، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السكن، إذ وصلت «شقة الغلابة» إلى مليون جنيه فقط.

ويتناول العدد أزمة التعليم تحت شعار «التعليم.. أبجني تجدني!»، ومعركة الغذاء بين «الكافيار وهياكل الفراخ»، وصراع البالة في مواجهة البراندات العالمية، إلى جانب ملف العدالة الصحية التي أصبحت «في خبر كان».

كما تواصل «فيتو» في تحقيق موسع لغز ذبابة الجندي الأسود، وتنشر تفاصيل أخطر دراسة تحذر من الحشرة القاتلة، وذلك في الحلقة الثانية من الملف الشائك.

وتناقش «فيتو» تطورات المشهد السياسي إقليميًا، حيث تضع إيران على حافة الهاوية، وتكشف كواليس اختبار وجودي لحكم المرشد، في وقت يخطط فيه الغرب لإسقاط النظام من الداخل.

وفي الشأن البرلماني، ترصد «فيتو» ملفات تشريعية ساخنة في انتظار برلمان 2026، عقب «ولادة متعسرة»، إلى جانب الغضب الذي يجتاح عمال مصنع السكر والصناعات التكاملية، ورسالة استغاثة موجهة إلى الرئيس.

ويكتب رئيس التحرير: عندما يصبح العرب تورتة توزع على الأقوياء.

وتنشر «فيتو» رحلة العميد حسام حسن من الشك إلى اليقين، متسائلة: هل اقتربت «الثامنة»؟!.

وفي حوار خاص، يقول فاروق حسني لـ«فيتو»: متحفي سيكون حاضنة لشباب الفنانين.

كما يطرح العدد تساؤلًا مهمًا: هل يناسب الهرم الغذائي الأمريكي الجديد ظروف المصريين؟

ويختتم العدد بحوار استثنائي مع الزعيم عبد الناصر من العالم الآخر: لم أندهش من اعتقال مادورو.. وهذه قصتي.

