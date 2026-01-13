9 قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

18 حجم الخط

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة جاءت كالتالي:

تطوير البنية التحتية والمعامل، والارتقاء بالخدمات والأنشطة الطلابية.

طرح تخصصات وبرامج دراسية جديدة تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل

دعم الطلاب الموهوبين وتشجيع الابتكار والتميز.

سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة عقب انتهاء الامتحانات؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

الانتهاء من أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري.

فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

إنشاء كليتي الطب البشري والصيدلة بالجامعة المصرية بالعلمين، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

إنشاء كلية الحقوق بجامعة اللوتس، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وافق المجلس على تغيير مسمى عدد من الكليات

وفي سياق آخر أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تقديم برنامج متميز في مجال الإدارة المصرفية، وذلك في إطار سعي كلية التجارة جامعة عين شمس الدائم لتطوير برامجها الأكاديمية وتقديم تعليم متميز يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

