حوادث

مشاجرة بين طلاب أمام مدرسة بأكتوبر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تفحص  الأجهزة الأمنية المختصة حقيقة مقطع الفيديو المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعي لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتوقيت حدوثها إثر وقوع مشاجرة بين مجموعة طلاب أمام مدرسة بمدينة  السادس من أكتوبر؛ للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد هوية المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كانت  مدينة السادس من أكتوبر شهدت واقعة مؤسفة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام إحدى المدارس، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين المتابعين.

وأظهر الفيديو المتداول اشتباك عدد كبير من الطلاب أمام المدرسة، حيث تبادل بعضهم الاعتداء بالضرب، فيما استخدم آخرون أدوات حادة، وسط تجمع عدد من زملائهم في محيط الواقعة، دون تدخل فوري لاحتواء الموقف.

كما بيّن المقطع وقوف عدد من الطالبات على مسافة قريبة من موقع المشاجرة لمشاهدتها، وهو ما اعتبره المتابعون سلوكًا خطيرًا يعكس حالة من الانفلات، ويهدد سلامة الطلاب.

مطالبات بمحاسبة المتورطين

وأثار الفيديو استياءً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط الطلاب المشاركين في المشاجرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة من قبل إدارة المدرسة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

