رفع 22 سيارة متروكة و250 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في حملة مرورية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال حملات موسعة شنتها على مدار 24 ساعة، من رفع ٢٢ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع في دوائر أقسام ومراكز شرطة بالمحافظة.

كما تم تحرير ٢٥٠ مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتحررت المحاضر اللازمة وجار إحالتها للنيابات المختصة.

مرور الجيزة ينشر أوناش وسيارات شفط المياه لمواجهة الطقس السيئ

وعلي جانب آخر، كانت قد دفعت الادارة العامة لمرور الجيزة، بأوناش المرور وسيارات شفط المياه والإغاثة، وقامت بنشرها علي مختلف الطرق بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي، لمواجهة الطقس السيئ الذي تشهده المحافظات.

ولكي تتمكن الخدمات المروية المنتشرة من مواجهة هطول الامطار تحسبا من سقوطها علي بعض الطرق لسحب المياه المتراكمة خاصة بمطالع ومنازل الكباري، لمنع حدوث تكدسات مرورية، مع استمرار متابعة حركة السيارات على جميع المحاور.

مع إلزام قائدي المركبات باتباع التعليمات المرورية والحد من السرعات خلال أوقات سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث.

كما كلف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، جميع القوات بتكثيف الخدمات المرورية بالمناطق الحيوية، ومتابعة الحركة المرورية من خلال غرفة المراقبة والكاميرات، مع نشر الخدمات بمدينة السادس من أكتوبر والطرق المفتوحة، والحد من السرعات خلال فترات الأمطار، والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن حوادث، والدفع بسيارات الإنقاذ والأوناش اللازمة.

