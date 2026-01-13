بعد ضبط 6 أطنان أسمدة بالمنيا، تعرف على العقوبة القانونية للاتجار في السلع المجهولة

18 حجم الخط

حملات رقابية مشددة على الأسواق، واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخازن بمختلف مراكز المحافظة في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع وضبط المخالفات التموينية.

ضبط كميات كبيرة قبل طرحها للبيع

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 6 أطنان من الأسمدة والسلع مجهولة المصدر داخل عدد من المخازن غير المرخصة قبل طرحها للتداول بالأسواق بما يخالف القوانين المنظمة للتجارة.

السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التموين أن المخالفين الذين ضبطت لديهم كميات الأسمدة والسلع مجهولة المصدر معرضون للمساءلة القانونية طبقًا لقانون حماية المستهلك وقانون التجارة الداخلية، حيث تصل العقوبة إلى الغرامة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه أو السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات وإتلافها لمنع أي تلاعب بالأسواق وحماية المواطنين من السلع غير الآمنة

أسمدة وسلع بلا فواتير رسمية

وشملت الضبطيات كميات كبيرة من الأسمدة غير المصرح بتداولها إلى جانب سلع غذائية بدون فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها الأمر الذي يمثل خطورة على المواطنين ويؤثر سلبا على منظومة الدعم والأسواق.

إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين

كما تم تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للجهات المختصة

استمرار الحملات لحماية المواطنين

وأكدت مديرية التموين بالمنيا استمرار الحملات اليومية المفاجئة على الأسواق ومخازن السلع لمواجهة التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير سلع آمنة للمواطنين

